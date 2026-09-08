썬텍로보틱스, 청소로봇 무료 시연 대상 헬스장·실내체육시설로 확대

상업용 서비스로봇 전문기업 ㈜썬텍로보틱스가 헬스장, 필라테스샵, 키즈카페, 실내테니스장 등 넓은 바닥 공간을 운영하는 사업장으로 상업용 청소로봇 무료 현장 시연 대상을 확대한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 청소로봇 도입을 검토하는 사업장에 담당자가 직접 방문해 실제 영업공간에 상업용 청소로봇을 투입하고 청소성능을 확인하는 방식으로 진행된다.

헬스장과 필라테스샵, 실내테니스장 등은 넓은 바닥을 반복적으로 관리해야 하며 키즈카페 역시 영업 전후 바닥 관리가 필요한 시설이다. 썬텍로보틱스는 사업장 구조와 바닥 환경에 따라 청소로봇의 적용 가능성을 현장에서 확인할 수 있도록 시연을 진행한다.

현장 시연에서는 바닥 청소성능과 자율주행, 장애물 회피, 이동 동선 등을 확인할 수 있으며 사업장 면적과 구조에 따라 적합한 운영방식에 대한 상담도 함께 진행된다.

썬텍로보틱스는 글로벌 서비스로봇 기업 키논로보틱스(KEENON Robotics)와 협력해 상업용 청소로봇을 비롯한 다양한 서비스로봇 솔루션을 공급하고 있다.

회사 관계자는 “헬스장이나 키즈카페, 필라테스샵, 실내테니스장처럼 넓은 공간을 운영하는 사업장은 반복적인 바닥청소 부담이 큰 편”이라며 “제품을 먼저 구매하기보다 실제 사업장에서 무료 현장시연을 통해 청소성능을 직접 확인한 뒤 도입을 결정할 수 있도록 지원하고 있다”고 밝혔다.

이어 “대형매장뿐 아니라 스포츠시설, 실내체육시설, 복합문화공간 등 넓은 바닥을 사용하는 다양한 업종으로 무료시연 범위를 확대할 계획”이라고 설명했다.

청소로봇 도입을 검토하는 전국 사업장은 썬텍로보틱스를 통해 무료 현장 시연을 신청할 수 있다.

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