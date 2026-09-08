포스코이앤씨, ‘알아서 전기 아끼는 아파트’…Auto DR 10만 세대 확대

포스코이앤씨가 전력 수요가 몰리는 시간대에 가전기기 사용을 자동으로 조절하는 ‘자동수요반응(Auto DR)’ 시스템을 확대한다.

포스코이앤씨는 전력거래소·포스코DX·파란에너지와 함께 공동주택 10만세대에 Auto DR을 보급할 계획이라고 8일 밝혔다. 현재 전국 32개 더샵 단지 약 2만세대에 관련 인프라가 구축돼 있다.

지난 4일 서울 강남구 더샵갤러리에서 열린 ‘더샵 에너지 절약 챌린지’ 시상식에서 수상자와 포스코이앤씨 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 포스코이앤씨 제공

Auto DR은 스마트홈과 연결된 가전기기의 전력 사용을 자동으로 조절하는 시스템이다. 입주민이 직접 기기를 조작하지 않아도 전기 사용량을 줄일 수 있고, 절감 실적에 따라 보상도 받을 수 있다.

포스코이앤씨는 2024년 7월 이들 기관과 공동주택 10만세대 보급을 위한 업무협약을 맺은 뒤 신규 입주 단지를 중심으로 적용 범위를 넓혀왔다.

실제 절감 효과도 확인됐다. 전국 32개 더샵 단지 3850세대가 참여한 ‘더샵 에너지 절약 챌린지’에서는 4개월간 15차례에 걸쳐 총 8500킬로와트시(kWh)의 전력을 줄였다. 약 1000세대 규모 아파트 단지가 하루 동안 사용하는 전력량과 비슷한 수준이다. 매회 가입 세대의 70% 이상이 챌린지에 참여한 것으로 나타났다.

포스코이앤씨는 지난 4일 서울 강남구 더샵갤러리에서 우수 참여 세대를 대상으로 시상식도 열었다. 포스코이앤씨 관계자는 “앞으로 Auto DR 적용 단지를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지