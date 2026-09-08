“졸면 마이너스 100만원” 곽튜브, 1500만원 플렉스하고 못 쉰 사연

여행 크리에이터 곽튜브가 약 1500만원에 달하는 초호화 퍼스트클래스를 이용하면서도 주식 투자 손실에 대한 걱정을 떨치지 못해 눈길을 끌었다.

곽튜브는 지난 7일 자신의 유튜브 채널에 ‘세계에서 최고로 비싼 퍼스트 클래스 비행 후기’라는 제목의 영상을 공개했다. 최근 장기 여행 프로그램 촬영으로 비행기를 자주 이용했다는 그는 “진짜 좋은 비행기를 한 번 타보고 싶었다”며 일본 도쿄에서 아랍에미리트 아부다비로 향하는 에티하드항공의 최고급 좌석 ‘더 레지던스’를 예약했다.

곽튜브 유튜브 채널 캡처

약 9시간 비행에 지불한 금액은 1490여만원. 전용 거실과 침실, 프라이빗 화장실, 샤워실까지 갖춘 객실이었지만 곽튜브는 탑승 직후부터 가격을 의식했다. 그는 “10시간에 1500만원이다. 한 시간에 100만원이라는 뜻”이라고 계산하면서 부담감을 드러냈다.

곽튜브는 자신의 주식 투자 상황에 대해서도 밝혔다. 그는 “주식 돈을 거의 다 하이닉스에 넣었다”며 “있는 돈 거의 다 때려 박았고 계속 물을 탔다”고 밝혔다. 이어 당시 SK하이닉스 투자 수익률이 마이너스 14%라고 털어놨다. 평단가는 약 20만2700원이라고 설명했다.

곽튜브 유튜브 채널 캡처

초호화 객실에서도 주식에 대한 걱정은 계속됐다. 침실이 따로 마련돼 있었지만 곽튜브는 잠이 오자 “자면 안 된다. 버텨야 한다. 한 번 졸면 마이너스 100만원”이라고 말했다. 결국 그는 영화와 게임을 즐기고 샤워를 하는 등 계속 무언가를 하며 시간을 보냈다.

곽튜브는 “돈 얘기를 계속 안 하고 싶은데 머릿속에 계속 그 금액이 떠올라서 편히 못 쉬는 느낌”이라며 “계속 뭔가를 해야 한다는 압박감 때문에 잠도 못 잤다”고 털어놨다.

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