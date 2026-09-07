철강·석화, 산업 탄소배출 비중 더 커졌다… 전체의 52.6% 차지

산업 부문 온실가스 배출량의 절반 이상이 여전히 철강업 등 일부 다배출 산업에 집중된 것으로 나타났다.

기후솔루션 등 14개 단체가 국가온실가스종합관리시스템에 공개된 2025년 기업별 온실가스 명세서를 분석한 결과, 2025년 할당대상업체의 산업부문 배출량은 약 3억162만t(이산화탄소환산톤·CO₂eq)이었다.

사진은 전남 여수산업단지 굴뚝에서 연기가 피어오르고 있는 모습. 그린피스 제공

산업 부문 배출량의 절반 이상을 철강업과 석유화학업이 차지했다.

전체 배출량 중 1차 철강 제조업이 34.8%(약 1억 487만t)를 차지했다. 석유화학이 주로 포함되는 기초 화학물질 제조업은 약 4754만t, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업은 약 617만t으로 두 업종을 합하면 산업부문의 17.8%(약 5372만t)에 이른다.

철강과 석유화학에서 전체 산업부문 온실가스 배출량의 52.6%가 배출된 것이다. 재작년 52.2%이었던 것과 비교하면 비중이 소폭 상승했다.

다만 배출량 자체는 줄었다. 전년과 비교하면 1차 철강은 약 2.3%, 석유화학 관련 두 업종은 약 1.0%, 석유 정제품 제조업은 약 1.7% 감소했다.

이에 대해 기후솔루션 등은 ‘생산량 착시’에 빠지면 안 된다고 강조했다.

기후환경단체는 “2025년 1차 철강 제조업의 배출량은 전년과 비교해 2.3% 감소했지만 국내 최대 온실가스 배출기업인 포스코 배출량은 2024년 약 7107만t에서 2025년 약 6985만t으로 1.7% 감소하는 데 그쳤다”며 “같은 기간 조강생산량 역시 3505만t에서 3454만t으로 1.5% 줄어 배출집약도 개선은 사실상 정체된 셈”이라고 짚었다.

이어 “현대제철 역시 조강생산량과 배출량이 각각 2.3%, 2.8% 감소했지만, 고로와 전기로 생산 비중은 69:31로 그대로였다”며 “배출량 감소 수치는 기업의 탈탄소 투자의 결실이 아니라 단순한 조업 축소와 생산량 감소가 낳은 착시일 뿐”이라고 강조했다.

그러면서 배출량 감소의 정도가 미미하다며 실질적인 탈탄소 전환이 필요하다고 촉구했다.

이들은 “철강업계는 기존 고로에서의 배출을 줄이기 위해 철스크랩 활용 확대, 전기로 합탕 등 이른바 ‘징검다리 기술’의 도입을 제시하고 있다”며 “하지만 이러한 기술의 적용 시점과 대상 물량, 설비 규모, 그리고 실제 기대 감축량 등 구체적인 이행계획은 여전히 충분히 공개되지 않고 있다”고 지적했다.

또 “철강산업에서는 석탄 기반 고로를 줄이고 저탄소 제철공정으로 전환해야 하고, 석유화학산업에서는 화석연료 기반 열분해 공정을 전기화하는 동시에 과잉 상태인 범용제품 생산능력 자체를 줄여야 한다”며 “신규 대형 석유화학 설비가 기존 감축분을 다시 채우는 일이 없도록 생산능력 변화와 온실가스 배출량을 함께 관리하는 정책도 필요하다”고 했다.

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