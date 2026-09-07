하나증권, AI기술 신규 MTS 출시... ETF MBTI도 분석 ‘척척’

하나증권이 인공지능(AI)과 데이터 기술을 기반으로 투자정보 서비스를 강화한 새로운 모바일트레이딩시스템(MTS)을 선보였다.

하나증권이 7일 신규 출시한 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V' 이미지.

7일 하나증권은 복잡한 시장과 투자정보를 AI가 분석해 고객에게 쉽고 빠르게 전달하는 데 초점을 맞춘 신규 MTS ‘하나증권V’를 정식 출시했다고 밝혔다.

하나증권V는 단순히 많은 정보를 나열하기보다 시장 흐름과 주요 이슈를 선별해 투자자가 보다 편리하게 활용할 수 있다는 점이 특징이다. 대표 서비스인 ‘AI브리핑’은 미국 증시의 장 마감 시황과 주요 종목의 등락 배경을 AI가 분석 및 요약해 제공한다. 투자자가 별도로 시장 정보를 찾아보지 않아도 하루 동안의 주요 흐름과 이슈를 빠르게 파악할 수 있는 것이다.

개인별 투자 성향과 보유자산을 고려한 맞춤형 AI 서비스도 눈에 띈다. 하나증권의 특허 AI 기술을 활용한 ‘ETF MBTI’를 통해 고객이 보유한 주식과 ETF 구성종목 등을 분석해 개인의 투자 성향에 맞는 ETF를 추천 받을 수 있다. 또 ‘리서치 포인트’에서는 시장의 주요 흐름과 보유종목 관련 리서치 정보를 선별해 필요한 정보만 효율적으로 확인할 수 있다.

이와 함께 △투자자의 숙련도와 이용 목적에 따라 간편모드와 프로모드를 선택할 수 있는 ‘Dual UX △국내외 주식 계좌를 한 번에 조회할 수 있는 통합잔고 기능 △개인별 커스터마이징이 가능한 차트 기능 등을 통해 투자 편의성도 높였다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “하나증권V는 AI와 데이터를 통해 손님 한 사람 한 사람에게 맞는 투자 경험을 제공하기 위해 준비한 투자 플랫폼”이라며 “안정적이고 완성도 높은 서비스로 손님에게 신뢰받는 디지털 투자환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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