한석준, 아침에 일어나다 의식 잃고 쓰러져…“머리가 피바다”

JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’ 화면 캡처

방송인 한석준이 지난해 집에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌던 아찔한 순간을 회상했다.

지난 5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에는 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 출연자들은 서로에 관한 이야기를 놓고 진실을 맞히는 게임을 진행했다. 한석준은 ‘책 발간 행사에서 실신한 사람을 구조한 적이 있다’, ‘한국어능력시험 1급이다’, ‘의류 브랜드 앰버서더를 한 적이 있다’는 세 가지 이야기 중 하나가 거짓이라고 밝혔다.

한석준이 한국어능력시험 1급이 거짓이라고 밝히자 서장훈은 “내가 1번이 거짓말이라고 한 이유는 얘가 어디서 한번 쓰러졌다. 본인 이야기를 각색한 줄 알았다”고 말했다.

이에 한석준은 실제로 지난해 집에서 실신했던 일을 털어놨다. 그는 “작년에 아침에 일어나다 갑자기 실신했다. 전조 증상이 없었다”고 말했다.

이어 “아침에 일어나서 침대에 걸터앉아 있다가 알람을 끄려고 일어났는데 그다음부터 기억이 안 났다. 난 바닥에서 다시 자고 있었다”고 당시 상황을 설명했다.

갑작스럽게 쓰러지면서 부상도 입었다. 한석준은 “내가 넘어지는 소리에 아내가 깨서 너무 깜짝 놀라서 날 깨웠다”며 “그때 내 머리통은 온통 피바다가 돼 있었다”고 회상했다.

사고 직후에는 병원으로 이동해 검사를 받았다. 한석준은 과거 자신의 SNS를 통해 “집에서 갑자기 쓰러졌다. 기억이 끊긴 채로”라며 “피가 흥건하고 말도 제대로 안 나왔다. 응급실로 실려가 뇌 촬영하고 찢어진 곳을 치료받았다”고 당시 상황을 전한 바 있다.

검사 결과 사고의 원인은 기립성 저혈압으로 밝혀졌다. 기립성 저혈압은 앉거나 누워 있다가 일어설 때 혈압이 갑자기 떨어지면서 어지럼증이나 실신 등이 나타날 수 있는 상태다.

한석준은 현재는 건강을 많이 회복한 상태라고 전했다. 다만 당시를 떠올리며 “돌이켜 생각하면 아찔하다”고 말해 출연진들을 놀라게 했다.

한편 한석준은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사했으며, 2015년 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다.

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