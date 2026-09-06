이란 협상단장 "비례적 대응 끝…美 더 빠르고 고통스럽게 타격"

이란의 종전 협상 단장을 맡아온 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 6일(현지시간) 미국과의 무력 충돌과 관련해 "비례적 대응의 시대는 끝났다"며 "이란의 이익과 안보를 침해하는 어떠한 행위에도 '더 빠르고, 무겁고, 고통스러운' 보복이 따를 것"이라고 강력히 경고했다.



이란 국영 IRNA 통신에 따르면, 갈리바프 의장은 이날 의회 사전 연설에서 미군 기지를 겨냥한 최근의 군사 작전을 언급하며 이같이 밝혔다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장. 연합뉴스

그는 "최근 침략자들의 기지에 우리가 가한 타격은 시작에 불과하다"며 "미국이 아직 이를 이해하지 못했다면, 게임의 규칙이 완전히 바뀌었다는 사실을 너무 늦기 전에 깨달아야만 할 것"이라고 강조했다.



갈리바프 의장은 이어 "이란군의 강력한 타격에 미군 기지들이 피해를 보면서 절망적인 상황에 놓인 미국 지도자들은, 전장 상황을 조작하기 위해 인공지능(AI)으로 가짜 이미지와 영상을 만들어내며 공허한 말과 슬로건만 내뱉고 있다"고 주장했다.



그는 군사적 억제력과 함께 내부 결속의 중요성도 거듭 강조했다.



갈리바프 의장은 "적에 맞서는 두 가지 중요한 도구는 내부 결속과 외부 억제력"이라며 "우리 스스로를 나약하게 묘사하는 것을 경계하라는 최고지도자의 당부는 모든 분야에 적용되어야 할 전략적 지침"이라고 설명했다.



아울러 갈리바프 의장은 군사 전선 못지않게 '경제와 민생'이 또 다른 주요 전쟁터임을 강조했다.



그는 "피에 굶주린 미국에 맞서 굳건히 버텨온 우리 국민들이 환율 변동과 인플레이션 등 경제적 어려움을 겪고 있다"며 "적이 공급망과 에너지 부문을 마비시키기 위해 제재를 강화하는 상황에서, 우리는 국내 생산에 의지해 외국 세력의 탐욕을 막아낼 방벽을 구축해야 한다"고 촉구했다.



앞서 미 중부사령부는 전날 "이란 이슬람혁명수비대가 해역을 순찰 중이던 미 해군 군함 2척에 탄도미사일을 발사한 후 미군이 3척의 이란 원유 수송선을 타격했다"면서 이란의 공격으로 미 해군 함정들에 어떠한 피해도 발생하지 않았다고 밝혔다.



이어진 미국과 이란의 교전 이후 혁명수비대는 6일 호르무즈 해협에 진입하려던 미국의 수상 드론을 공격했고, 또 탄도미사일 여러 발로 미군 항공모함 1척과 구축함 1척을 공격했다고 주장했다.

<연합>

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