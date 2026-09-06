한울원전 6호기 방사능방재 전체훈련, 비상대응 역량 점검

한국수력원자력 한울원자력본부가 울진 한울 6호기에서 방사선 비상상황에 대비한 방사능방재 전체훈련을 실시하고 비상대응 체계를 점검했다.

한울원자력본부는 지난 3일 한울 6호기 방사능방재 전체훈련을 실시했다고 6일 밝혔다.

한울6호기 방사능방재 전체훈련 모습. 한울본부 제공

이번 훈련은 국가방사능방재계획에 따라 한국원자력안전기술원이 제정한 평가 지침을 시범 적용해 진행했다.

특히 훈련 시나리오를 사전에 공개하지 않고 신규 양식에 따라 평가를 실시해 실제 비상상황에 대한 대응 능력을 중점적으로 확인했다.

한울 6호기 전 비상요원이 참여한 가운데 관리구역 내 부상자가 발생한 상황을 가정해 의료구호 활동을 진행했으며, 3.2MW급 이동형 발전차를 활용해 비상대응설비 운영 능력도 점검했다.

훈련을 통해 비상요원들의 임무 수행과 부서 간 대응체계, 비상대응설비의 운영 상태 등을 종합적으로 살펴봤다.

이용희 한울본부장은 "훈련을 통해 한울본부의 방재체계를 점검할 수 있었다"며 "확인한 미비점은 보완하고 지속적인 훈련을 통해 대응 역량은 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

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