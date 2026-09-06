[속보] 홀로 남을 자폐 아들 걱정…전국민 울린 '피터팬 아빠' 전경철 작가 별세

'피터팬 아빠' 전경철 작가가 5일 밤 별세했다. 향년 63세.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 갈무리

전 작가는 중증 자폐가 있는 아들을 20년 넘게 홀로 키우다가 간암 말기 시한부 판정을 받은 뒤 아들을 돌봐줄 기관을 찾기 위해 전국 보호 시설을 찾아다녔다. 이후 각종 방송에 전 작가 이야기가 소개되면서 지난 6월 에세이 '안녕, 피터팬'이 정식 출간됐다.

전 작가는 5일 밤 7시 56분 세상을 떠났다. 고인의 뜻에 따라 장례는 빈소 없이 치러진다.

전 작가가 '피터팬 아빠'로 불리는 데는 사연이 있다. 그에겐 26세 아들 제원 씨가 있다. 30대 중반에 생긴 귀한 아들로 2007년 중증 자폐성 장애 진단을 받았다. 아내와 이혼 후 20년 넘게 아들을 홀로 키웠다.

그는 정신 연령이 두 살에 멈춘 아들을 영원히 어른이 되지 않는 '네버랜드' 속 '피터팬'의 모습과 닮았다 해서 '피터팬'이라 불렀다.

'피터팬 아빠' 전 작가가 세상에 알려진 건 지난해 4월 고인이 갑작스럽게 간암 말기 시한부 판정을 받으면서다. 그의 삶에 남은 시간은 6개월이었다.

홀로 남게 될 아들이 걱정된 전 작가는 아들을 거둬줄 기관을 찾기 위해 전국 보호 시설 1000여 곳을 돌아다녔으나 단 한 곳도 제원 씨를 받아주지 않았다. 말을 한마디도 못 하는 자폐 성인 남성을 쉽사리 받아주는 곳은 없었다.

아빠는 포기하지 않았고 그의 여정은 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 '브런치'에 기록되며 에세이 출간의 계기가 됐다.

사연을 접한 독자들은 전 작가의 창작 활동을 응원했고 이런 노력 덕에 전 작가 아들은 최중증 발달장애인을 위한 공동체 마을에서 생활을 할 수 있게 됐다.

전 작가는 지난달 12일 방송된 '유퀴즈'에서 올해 27살이지만 두 살 정도의 연령에 머물러있는 아들 제원 씨를 남겨두고 떠나야 하는 사연을 전해 많은 이들을 울렸다.

당시 전 작가는 "아빠라는 존재는 잊고 네 행복만을 위해 살라고 하고 싶지만 솔직하지 못한 심정"이라며 "'나를 바라보면 참 따뜻했고 맛있는 걸 많이 챙겨주던 나이 많은 남자가 있었다' 정도로 희미하게만 기억해 줬으면 좋겠다. 나는 지난 27년간 내게 큰 행복을 줬던 잘생긴 아기를 품에 꼭 안고 떠날 것"이라는 애틋한 작별 인사를 남겼다.

'유퀴즈'는 6일 인스타그램에서 "마지막까지 발달장애인들이 더 나은 세상에서 살아가길 꿈꾸셨던 전경철 작가님, 유퀴즈에서 작가님의 바람을 전할 수 있어서 감사했다. 남겨주신 그 마음, 오래 기억하겠다"며 고인을 추모했다.

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