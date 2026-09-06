정점식 “이재명 정부 인사 김현지 부속실장이 좌우… 성남·경기 언더조직 의혹”

정점식 국민의힘 원내대표. 뉴시스

국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당 상근부대변인 출신 인사의 청와대 인사 라인 언급을 두고, 김현지 대통령비서실 부속실장을 중심으로 한 비선 인사 개입 의혹을 제기했다.

정 원내대표는 6일 오후 4시쯤 자신의 페이스북을 통해 여권 인사가 “인사 라인이 김현지잖아”라고 발언한 사안을 지적하며 비판의 날을 세웠다. 정 원내대표는 “기본소득당에만 언더조직이 있는 게 아닌 듯하다”며 “이재명 정부의 인사를 김현지 부속실장 중심 성남·경기 라인 언더조직이 굴리고 있는 것 아닌가 한다”고 주장했다.

◆ 국감 불출석부터 ‘현지 누나’ 문자까지… 3대 의혹 조준

정 원내대표는 과거 국회 국정감사 과정과 인사 청탁 논란을 구체적으로 거론하며 공세 수위를 높였다. 그는 “역대 국회 국정감사에 청와대 총무비서관이 불출석한 전례가 없었는데, 민주당 의원들이 극렬히 반대했다”며 “도대체 김현지가 누구길래 이토록 꽁꽁 숨기나 궁금증이 커져만 갔다”고 날을 세웠다.

이어 과거 불거진 사적인 인사 청탁 정황도 다시 짚었다. 정 원내대표는 “민주당 의원은 ‘내가 추천하면 강훈식 비서실장이 반대할 것이니 아우가 추천해달라’고 요청했고, 문자를 받은 청와대 비서관은 ‘현지 누나한테 추천하겠다’고 답했다”고 꼬집었다. 그러면서 “누가 봐도 김 실장이 민간 협회장 인사까지 주무르는 것은 물론이고, 강 비서실장의 반대를 뚫을 수 있는 실세 통로라는 점이 드러난 징후였다”고 규정했다.

◆ “가벼운 농담 아닌 뼈 있는 폭로”… 개각 배후 의혹 제기

정 원내대표는 최근 여권 인사의 폭로 발언을 두고 민주당이 선을 긋는 태도 역시 강하게 비판했다. 그는 “민주당 친명 인사가 대놓고 ‘청와대에 인사 라인이 있어? 인사 라인이 김현지잖아’라고 폭로했다”며 “민주당은 ‘가벼운 농담’이라면서 사건 축소에 급급하지만, 이는 가벼운 농담이 아닌 ‘뼈 있는 폭로’”라고 짚었다.

나아가 최근 단행된 정부 개각을 둘러싼 배경에도 해당 비선 라인이 관여했을 가능성을 제기했다. 정 원내대표는 “어떤 이상한 일이 두 번, 세 번 일어나면 우연이 아니라 필연이고 진실”이라며 “국민 시선에서 도무지 이해되지 않는 이번 개각도 ‘만사현통 언더조직’의 작품이라면 절망적이지 않을 수 없다”고 밝혔다.

야권은 이번 발언을 계기로 대통령실의 공식 인사 추천·검증 시스템이 정상적으로 작동하고 있는지, 특정 비선 라인이 공적 인사 체계를 무력화했는지 여부를 집중적으로 파고들 것으로 관측된다.

김 실장은 1990년대 후반 성남참여자치시민연대 사무국장을 지내며 이재명 대통령과 인연을 맺은 대표적인 ‘28년 동지’로 꼽힌다. 이 대통령의 성남시장·경기도지사 재임 시절은 물론 국회 입성 후에도 보좌진으로 줄곧 손발을 맞췄으며, 과거 이 대통령에게 “전쟁입니다”라는 문자를 보낸 당사자로도 널리 알려져 있다.

정부 출범 후 대통령실 살림을 총괄하는 총무비서관을 거쳐 현재 지근거리에서 일정을 보좌하는 부속실장을 맡고 있어, 야권에서는 줄곧 ‘그림자 실세’라는 의혹을 제기해 왔다.

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