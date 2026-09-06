“경기 확장에도 내수 부진… 지나친 긴축 정책 경계”

반도체 수출 호조로 한국 경제가 경기 확장 국면에 진입했지만 내수로 온기가 충분히 확산하지 못한 상황에서 중앙은행이 지나치게 금리를 빨리 올리면 ‘K자형 양극화’가 고착화할 수 있다는 분석이 나왔다.



현대경제연구원은 6일 발표한 ‘정책 과잉대응으로 인한 K 양극화 고착화 가능성을 살펴야 할 때’라는 제목의 보고서에서 이같이 밝혔다.



연구원은 최소 2027년 상반기까지는 경기 확장세가 이어질 것으로 내다봤다. 8월 수출은 반도체에 힘입어 지난해 8월보다 68.7% 급증했다. 7월 경기동행지수 순환변동치(101.2)와 선행지수 순환변동치(104.2)의 흐름을 볼 때 경기 확장 국면이 더 이어질 가능성이 있다.



반면 내수는 상대적으로 부진한 모습이다. 7월 소매판매액지수는 전월보다 2.4% 줄었고, 내구재 소비 증가율은 6월 10.3%에서 7월 4.1% 감소로 전환했다. 공적이전소득을 제외한 실질소득 증가율은 1분기 -0.3%에서 2분기 -1.3%로 오히려 악화했다. 7월 청년실업률은 6.8%로 1년 전보다 1.3%포인트 상승했다.



연구원은 최근 소비 지표의 침체와 여전히 부진한 가계 실질소득이 ‘수출 호조 속 내수 침체’라는 K자 양극화를 고착화시킬 가능성이 우려된다고 밝혔다. 이런 상황에서 물가와 가계부채에 대응하기 위한 정책이 지나치게 긴축적으로 운용되는 것을 경계해야 한다고 강조했다. 가계부채가 많은 상황에서 시중 금리가 가파르게 오르면 소비가 위축되고, 누적된 긴축 효과가 뒤늦게 나타나 신용경색과 내수 침체를 유발할 가능성이 있다는 것이다.



연구원은 물가 안정을 통화정책에만 맡겨두지 않고, 관리 당국이 물가 상승 요인별 미시적 대응을 병행해야 한다고 제언했다.

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