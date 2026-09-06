네팔 대홍수 서쪽 100㎞서 산사태·홍수…수력발전소서 2명 사망

최소 6천여 명의 사망·실종자가 발생한 네팔 대홍수 핵심 피해지에서 서쪽으로 약 100㎞가량 떨어진 곳에서도 산사태와 홍수가 일어나 수력발전소 노동자 2명이 사망했다.



6일(현지시간) 카트만두포스트 등 현지 매체들에 따르면 전날 오전 11시께 네팔 중부 간다키주 카스키 지역의 슈퍼세티 수력발전소 공사 현장에서 산사태가 발생했다.

네팔 중부 간다키주 고르카 지역 남룽강 홍수 피해현장 모습. 카트만두포스트 홈페이지 캡처

이로 인해 네팔인 현장 노동자 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 또 다른 노동자 1명은 경상을 입었다.



숨진 노동자들은 이 발전소 진입로를 만들기 위한 굴착 작업 도중 위쪽에서 쏟아져 내린 산사태에 변을 당한 것으로 알려졌다.



이어 이날 오전 3시 30분께 간다키주 고르카 지역의 트리슐리강 지류인 남룽강에서도 홍수가 발생, 집 4채가 부서지고 다리 1개가 유실됐다.



다만 지금까지 보고된 인명 피해는 없다고 현지 경찰은 밝혔다.



약 22㎿ 용량의 슈퍼세티 수력발전소는 지난달 26일 발생한 대홍수 피해 지역인 중북부 바그마티주 라수와·누와코트 지역에서 서쪽으로 약 100㎞가량 떨어져 있다.

<연합>

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