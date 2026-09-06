‘노동자 출신’ 李 대통령 “일방적으로 노동자 편만 들진 않아”… 건설현장 불법행위 점검한다

노동자 출신인 이재명 대통령이 “일방적으로 노동자 편만 들지는 않는다”며 건설 현장에서 벌어지는 노조의 불법행위 가능성 등을 점검하겠다고 밝혔다.

6일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난 4일 엑스(X)에서 건설 현장의 노조 불법행위에 관심을 기울여달라는 한 이용자의 글을 재인용하며 “의견에 감사드린다. 건설 현장에서 일어나는 현상이 정당한 노동3권 범위 내의 권리 행사인지, 불법부당한 행위인지는 구체적 사안에 따라 가려봐야 할 것”이라고 답했다. 이 대통령은 “일단 노동부 장관에게 건설 현장의 불법행위 가능성에 대해 점검을 하도록 하겠다”면서 “구체적인 사례가 있다면 노동부 장관실로 자료를 보내주면 감사하겠다”라고 썼다.

소년공 출신인 이 대통령은 “저나 노동부 장관이나 노동자 출신이기는 하지만 일방적으로 노동자 편만 들지는 않는다”라며 “산업 분야는 기업인 출신을 기용하는 것처럼 노사 간 이해관계 조정에서 공정하고 합리적인 균형점을 찾기 위해 최선을 다하고 있다는 점을 말씀드린다”고 강조했다.

이 대통령이 재인용한 글은 “건설 현장들을 매달 집중 점검하면서 왜 노조의 불법행위에 대해서는 조사하지 않나. 실제로 노조의 불법·업무방해 행위들로 많은 건설사들이 피해를 받고 있다”는 주장을 담고 있다. 이 대통령이 점검을 약속하면서 건설 현장에서 노조와 관련해 벌어지는 행위들이 조명될 것으로 전망된다.

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