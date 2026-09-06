푸틴, 트럼프 특사들과 3시간 종전협상…美, 우크라전 중재 재시동 [오늘의World+]

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사들과 3시간 넘게 만나 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의했다. 미국과 이란의 전쟁으로 한동안 뒷전으로 밀렸던 미국 주도의 우크라이나 종전 협상이 다시 움직이기 시작했지만, 러시아와 우크라이나 사이 핵심 쟁점에 대한 입장차가 여전해 구체적인 돌파구는 마련되지 않은 것으로 전해졌다.

5일(현지시간) 영국 일간 가디언과 로이터통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모스크바 크렘린궁에서 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프와 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너를 만났다. 두 사람은 트럼프 대통령이 마련한 새로운 우크라이나 종전안을 러시아 측에 전달했다. 트럼프 대통령은 전날 이들이 “전쟁을 끝내기 위한 제안을 가져가고 있다”고 밝혔지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

5일(현지시간) 크렘린궁에서 미국 대표단 맞이하는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 타스연합뉴스

회담은 비공개로 3시간 넘게 진행됐다. 유리 우샤코프 러시아 대통령 외교정책 보좌관은 회담 뒤 미국 측이 종전을 위한 “여러 가지 아이디어”를 제시했다며 회담이 “매우 유익했다”고 평가했다. 다만 합의가 이뤄졌거나 양측의 기존 입장이 좁혀졌다는 언급은 하지 않았다.

푸틴 대통령도 미국 측에 러시아가 전장에서 “실질적인 진전”을 이루고 있으며 러시아의 목표를 달성할 수 있다고 자신한다고 강조했다. 또 전쟁의 종식을 위해서는 러시아가 주장해온 이른바 ‘분쟁의 근본 원인’을 모두 해소해야 한다는 기존 입장을 되풀이했다.

러시아는 우크라이나가 러시아가 자국 영토라고 주장하는 동부·남부 4개 지역을 포기하고 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 단념해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 우크라이나는 이를 사실상의 영토 양도와 주권 침해라며 받아들일 수 없다는 입장이다. 양측 간 가장 큰 간극이 그대로 남아 있는 셈이다.

이번 회담에 맞춰 러시아와 우크라이나는 상대 수도에 대한 공격도 한시적으로 중단하기로 했다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 6일 0시부터 사흘간 키이우를 공격하지 말라는 명령을 내렸다고 밝혔다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 미국 대표단의 안전한 이동을 위해 7일까지 모스크바에 대한 공격을 중단하겠다고 밝혔다.

위트코프와 쿠슈너는 6일 키이우로 이동해 젤렌스키 대통령을 비롯한 우크라이나 측과 협상할 예정이다. 두 사람이 이번 종전 중재 과정에서 키이우를 직접 방문하는 것은 처음이다. 미국 측은 러시아에서 전달받은 입장과 트럼프 행정부의 종전안을 놓고 우크라이나 측과 후속 협상을 벌일 것으로 보인다.

트럼프 행정부는 집권 2기 초기부터 우크라이나 전쟁의 조기 종식을 주요 외교 목표로 내세웠지만 러시아와 우크라이나의 영토 문제 등을 둘러싼 입장차로 협상은 좀처럼 진전을 내지 못했다. 특히 미국의 외교·군사적 관심이 최근 6개월간 이란과의 전쟁에 집중되면서 우크라이나 종전 협상은 사실상 정체돼 있었다.

협상이 교착된 사이 전쟁은 오히려 격화했다. 약 1250㎞에 이르는 전선에서는 양측 모두 뚜렷한 진전을 내지 못하고 있지만 러시아와 우크라이나는 최근 장거리 드론과 미사일을 이용한 후방 공격을 강화하고 있다. 우크라이나는 러시아의 군사시설과 정유시설 등을 타격하고 있으며 러시아도 키이우를 비롯한 우크라이나 주요 도시를 집중 공격하고 있다.

실제 미 특사단의 모스크바 방문을 앞둔 4일에는 러시아 드론이 키이우 도심의 우크라이나 보안국(SBU) 본부를 공격해 12명이 다쳤다. 이튿날에도 러시아의 공격으로 드니프로페트로우스크 지역 공장 노동자 5명이 숨지는 등 우크라이나 곳곳에서 민간인 피해가 이어졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지