'스파이더맨4' 최단기간 1조2000억원 달성…북미 최고흥행 눈앞

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(이하 '스파이더맨 4')가 북미 박스오피스 사상 가장 빠른 속도로 9억 달러(약 1조2천146억원)의 흥행 수입을 달성했다.



5일(현지시간) 영화흥행 집계 사이트인 박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨 4'의 북미 누적 흥행수입은 전날 기준으로 9억363만 달러를 기록했다.

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(이하 '스파이더맨 4'). 소니 픽쳐스 제공

이는 개봉 후 단 36일 만에 이룬 성과로, 2015년 '스타워즈: 깨어난 포스'가 50일 만에 9억달러 달성했던 종전 최단 기록을 훌쩍 앞섰다.



미국 노동절 연휴가 시작되면서 '스파이더맨 4'의 흥행 수입은 더 많이 늘어날 것으로 보인다.



연예 전문 매체 버라이어티에 따르면 나흘간의 연휴 동안 2천200만 달러의 추가 수익이 예상된다.



이 추세를 이어가면 역대 북미 흥행 1위 영화인 '스타워즈: 깨어난 포스'의 기록 9억3천600만 달러를 넘기는 것은 시간문제라고 버라이어티는 설명했다.



전 세계 흥행수익을 따져 보면 '스파이더맨 4'는 지금까지 23억4천513만 달러를 벌어들였다.



이는 '아바타'(2009년)가 세운 29억2천371만 달러, '어벤져스: 엔드게임'(2019년)의 27억9천944만 달러에 이어 역대 3위에 해당하는 성적이다.



톰 홀랜드 주연의 '스파이더맨 4'는 가까운 친구와 연인마저도 자신의 존재를 잊은 세계에서 고립된 영웅 피터 파커(톰 홀랜드 분)가 홀로 새로운 악당과 맞서게 되는 이야기를 그렸다.



미국 영화·시리즈 평점 사이트 로튼 토마토에 따르면 관객 점수인 팝콘 지수는 97%(100% 만점), 평론가 점수인 토마토 지수는 89%로 호평을 받고 있다.

<연합>

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