‘개그콘서트’, 관객이 뽑은 혼성그룹 리더…신규 코너 ‘역주행’ 첫선

‘개그콘서트’가 관객 참여형 새 코너 ‘역주행’을 선보인다.

KBS는 6일 오후 9시 30분 방송하는 KBS2 ‘개그콘서트’에서 신규 코너 ‘역주행’과 ‘찐친구’를 공개한다고 밝혔다.

‘역주행’은 가요계 역주행을 꿈꾸는 5인조 혼성 그룹이 객석에서 마지막 멤버인 리더를 찾는 관객 참여형 콩트다. 조수연, 연예림, 이상은, 심문규, 오민우가 출연한다.

첫 방송에서는 이상은이 객석에서 선택한 ‘리더’와 함께 무대에 오른다. 관객으로 참여한 리더는 순식간에 ‘역주행’의 세계관에 적응해 예상 밖의 활약을 펼치며 객석을 웃음바다로 만들 예정이다.

기획사 대표 역할의 오민우는 그룹의 예능 출연 일정을 언급하며 ‘10년 전 나에게 한마디하기’ 코너를 준비해야 한다고 말한다. 이어 리더에게 즉석 연습을 제안하고, 리더는 10년 전의 자신에게 건네는 솔직한 한마디로 출연진과 관객의 웃음을 끌어낸다는 후문이다.

‘찐친구’에서는 경찰 신윤승과 범인 김진곤의 특별한 술자리가 펼쳐진다. 신윤승이 “체포해서 미안하다”고 말하자 김진곤은 “일하는 건데 뭐 어떠냐”며 태연하게 답해 웃음을 자아낸다.

신윤승은 김진곤의 집에 처음 방문하면서 빈손으로 와 미안하다고 말한다. 하지만 김진곤은 신윤승이 이미 특별한 ‘선물’을 챙겨 왔다며 펄쩍 뛰는 반응을 보인다.

특히 김진곤은 경찰로서의 미래를 고민하는 신윤승에게 따끔한 조언을 건넨다. 겉으로는 자연스러운 절친의 대화처럼 보이지만, 경찰과 범인이라는 특수한 관계에서 비롯되는 엇갈린 해석이 웃음 포인트가 될 전망이다.

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