'오디세이' 천만 관객 돌파 코앞…32일째 1위 속 누적 976만↑

영화 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀런)가 32일 연속으로 박스오피스 1위의 자리를 지키고 있는 가운데, 천만 관객 돌파를 코앞에 두고 있다.

6일 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망 집계에 따르면 '오디세이'는 지난 5일 하루 동안 30만 1247명의 관객을 동원하면서 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 976만 8259명으로, 천만 점령까지는 23만 명 남짓만 남겨둔 상황이다.

영화 '오디세이' 포스터

'오디세이'는 10년간 이어진 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 왕의 부재를 틈타 침탈과 권력 다툼이 벌어진 왕국에서 그를 기다리고 있는 아내 페넬로페(앤 해서웨이 분)와 아들 텔레마코스(톰 홀랜드 분)에게 돌아가기 위한 여정에 나서면서 벌어지는 일을 그린 영화다.

'오디세이'는 개봉 4일째 100만, 6일째 200만, 10일째 300만, 12일째 400만, 13일째 500만, 17일째 600만, 19일째 700만, 24일째 800만, 27일째 900만 관객을 각각 넘겼으며, 올해 개봉 외화 중 최고 흥행작에 등극했다.

이날 박스오피스 2위는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'로 6만 3671명이 관람했다. 누적 관객 수는 873만 7145명이다.

'옵세션'은 5만 5420명과 만나면서 3위에 이름을 올렸다. 누적 관객 수는 13만 3637명으로 집계됐다.

<뉴스1>

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