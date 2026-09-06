박은영, KBS 퇴사 후 수입은…"일없는 듯 해도 아나운서 때보다 훨씬 잘 벌어"

박은영 전 KBS 아나운서가 프리랜서 전향 후 수입에 대해 얘기했다.

지난 4일 유튜브 채널 '이지연입니다만'에는 'KBS 퇴사 후 뭐 하고 살까? 이지연·박은영 현실토크하다 신원호 PD에게 전화'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상에는 또 한 명의 전직 KBS 아나운서인 이지연이 박은영을 만나 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

유튜브 '이지연입니다' 영상 갈무리

이때 이지연은 박은영에게 "그래서 요즘 뭐하고 지내나?"라고 물었고, 박은영은 "사람들은 '왜 TV에 안 나오냐?'라고 하는데 홈쇼핑도 하고 있다"라고 답했다.

박은영은 이에 대해 "그걸 하면서 너무 감사하다"라며 "그런데도 우리는 방송하고 싶은 마음이 있다, 근데 그런 얘기 하면 '시대에 뒤떨어졌다' '언제 적 방송이냐?'라고 한다"라고 얘기했다.

또한 박은영은 수입에 대해 "일이 없는 것 같아 보여도 아나운서 월급 때보다는 훨씬 잘 벌고 있다"라며 "홈쇼핑 하나만 해도 그 정도다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이지연 역시 프리랜서 전향 후 장점에 대해 "개인적으로 시간을 잘 알아서 쓸 수 있는 게 좋다"라고 말하기도.

다만 박은영은 이지연에게 "선배님은 사실 간부가 어울린다"라며 "부장 달고 국장 다는 게 어울린다"라고 얘기해 훈훈함을 자아내기도 했다.

한편 박은영은 지난 2007년 KBS 33기 공채 아나운서로 입사한 후 다양한 예능 프로그램에 출연했으며, 뉴스 앵커로도 활약했다. 그러던 중 2020년 KBS를 퇴사하고 프리랜서 행보를 이어오고 있다.

<뉴스1>

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