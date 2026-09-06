효연 "티파니·변요한 잘 어울려…그런데 궁금하진 않아"

소녀시대 효연이 같은 그룹 멤버 티파니가 배우 변요한과 교제하는 걸 전혀 몰랐다고 했다.

효연은 5일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에 나와 티파니·변요한에 관해 얘기했다.

전현무는 효연에게 "지난번에 티파니가 나와서 연애 사실을 마지막으로 알린 게 효연씨라고 하더라"고 말했다.

효연은 "방송 보고 알았다. 약간 섭섭했다. 왜 내가 마지막이었을까"라고 했다.

효연은 두 사람이 사귀는 걸 눈치 채지 못했다고 했다.

그는 "그런 것에 좀 둔하다. 연애하는 걸 몰랐다"고 말했다.

효연은 티파니가 변요한과 연애하고 있다고 해서 깜짝 놀랐다고도 했다.

그는 "너무 놀랐다. 비주얼적으로 잘 어울리더라"고 말했다.

그러면서 "러브스토리를 아직도 못 들었다. 어떻게 데이트했는지 궁금했다. 물어볼 만큼 궁금하진 않다"고 해 웃음을 자아냈다.

한편 티파니와 변요한은 지난 2월 혼인신고를 하고 부부가 됐다. 결혼식은 아직 하지 않았다.

<뉴시스>

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