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곽범, 어머니의 허경환 특별 할인에 발끈…"240만 원이 저 사람 주머니로"

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'놀면 뭐하니?' 5일 방송 [RE:TV]

코미디언 곽범이 어머니의 허경환에 대한 특별 할인에 발끈해 웃음을 자아냈다.

 

5일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '쩐의 전쟁 in 전주' 편으로 꾸며졌다. 게스트로는 곽범과 유노윤호가 출연했다.

MBC &#39;놀면 뭐하니?&#39; 갈무리
MBC '놀면 뭐하니?' 갈무리

이날 멤버들은 곽범의 어머니가 전주에서 골프복 매장을 운영하고 있다는 소식에 "범이 어머니 좀 팔아드려야지"라며 해당 가게를 방문했다. 이후 멤버들은 각자의 부모님을 위한 선물을 고르며 효도 쇼핑을 이어갔다.

 

쇼핑을 하던 중 유재석은 곽범의 어머니에게 "애들 할인 이런 건 해주지 말라"고 당부했다. 그러자 곽범의 어머니는 "나는 아들한테도 안 해준다"고 했고, 곽범이 "아들 할인 안 해 주냐?"고 묻자 "아들 할인 없어"라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

 

이어 곽범의 어머니는 "선생님 할인은 해드리겠네"라며 곽범의 개그 스승인 허경환에게는 할인을 해주겠다고 말했다.

MBC &#39;놀면 뭐하니?&#39; 갈무리
MBC '놀면 뭐하니?' 갈무리

이에 곽범은 "엄마가 준 240만 원이 저 사람 주머니로 홀랑 들어간 거야"라고 말해 웃음을 자아냈다.

 

곽범의 어머니는 "어쨌든 네가 이렇게 잘됐잖아"라며 허경환에게 할인을 해줬다.

 

허경환은 "내가 범이 스승으로서 정가에 결제를"이라며 할인을 안 받고 계산하려는 듯한 모습을 보였다. 그러나 곧바로 "아쉽게도 더 할인은 해주시지 말라"고 말해 또 한 번 반전을 선사하며 웃음을 안겼다.

<뉴스1>


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