'15년차' 에이핑크 폭로전…"윤보미 클럽 갈 때 갈매기눈썹"

그룹 에이핑크 멤버들이 정은지의 생일을 맞아 한자리에 모여 데뷔 초 비화를 공개한다.

5일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 새 앨범 발매를 앞둔 정은지의 일상이 공개된다.

이날 정은지는 오랜 팬들과 약 10년 만에 음감회를 연다.

사랑의 다양한 감정을 담은 이번 앨범은 정은지가 전곡을 프로듀싱했다. 그는 앨범 제작 과정과 비하인드 스토리를 직접 소개할 예정이다.

정은지는 팬들의 이름은 물론 직업과 함께한 추억까지 기억하며 남다른 팬 사랑을 보여준다. 신곡 라이브 무대도 선보인다.

음감회를 마친 뒤에는 정은지의 생일을 축하하기 위해 에이핑크 멤버 박초롱, 윤보미, 김남주, 오하영이 총출동한다.

15년을 함께한 멤버들은 과거를 회상하다 거침없는 폭로전을 벌인다.

특히 윤보미는 청순한 콘셉트로 활동하던 당시 클럽에 갈 때 정체를 숨기기 위해 '갈매기 눈썹'을 그리고 변장했던 일화를 공개한다.

데뷔 초 멤버들이 겪었던 다이어트에 관한 이야기도 나온다.

정은지의 과거 역시 멤버들의 증언을 통해 공개된다.

멤버들의 행동과 옷차림을 세세하게 챙겼던 '숨은 군기반장 정은지'의 모습부터 청순한 이미지 뒤에 감춰진 털털한 성격까지 다양한 이야기가 이어질 예정이다.

치열했던 데뷔 초를 함께 보낸 에이핑크 멤버들은 당시의 추억을 회상하며 15년간 이어온 우정을 보여준다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지