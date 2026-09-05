용혜인 둘러싼 여야 공방 청와대로… 국힘 ‘김현지 배후설’ 주장

용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 여야 공방이 이재명 대통령 측근인 김현지 청와대 제1부속실장으로까지 확대하는 모양새다. 국민의힘은 용 후보자 발탁 배후에 김 부속실장의 ‘인사 농단’이 있다고 주장했는데, 더불어민주당은 “망상”이라며 반박했다.

국민의힘 장동혁 대표는 5일 페이스북 글에서 “이 대통령이 뜬금없이 용혜인을 장관 후보자로 지명했을 때부터 의아했다”라고 말한 뒤 민주당 상근부대변인 출신 서용주 맥정치사회연구소장 발언을 거론하면서 “그냥 나온 용혜인이 아니다”라고 말했다. 앞서 서 소장은 전날 한 유튜브에서 “인사라인이 김현지잖아”라고 발언했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자. 뉴스1

장 대표는 이어 “김현지 부속실장의 ‘좌파 카르텔’ 빌드업”이라면서 “비례대표 사퇴 거부, 청와대가 몰랐겠나. 김 부속실장은 알았을 것이다. ‘조직’ 챙기는 일이니 눈감아 주려 했을 것”이라고 주장했다.

박성훈 수석대변인은 용 후보와 부정 청탁 의혹에 휩싸인 김승원 법무부 장관뿐 아니라 이번 2기 개각 인선 자체가 “역대 최악”이라고 비판했다. 박 수석대변인은 논평에서 “인사 실패를 넘어 인사 참사이고, 인사 농단이다. 이 대통령의 레임덕이 이미 시작됐음을 보여주는 신호탄”이라면서 “부적격 후보자 지명을 즉각 철회하고 국민 앞에 사과하라”고 말했다.

5선 윤상현 의원도 페이스북에 “도대체 왜 인사와 관련된 논란에서 공식 인사라인이 아닌 김현지라는 이름이 반복해서 등장하느냐”면서 “공식 인사라인 밖의 사적 개입이 있다면 즉각 끊어내라. 없다면 국민이 납득할 수 있도록 명명백백하게 밝히라”고 썼다.

민주당 이용우 대변인은 서면 브리핑에서 장 대표를 향해 “유튜브 발언은 당사자가 농담이라고 해명했고, 방송사 측도 대통령실 인사는 인사수석이 담당한다고 사실관계를 바로잡았다”며 “음모론 정치를 당장 멈춰야 한다”고 밝혔다. 이어 “부인된 농담 한마디를 ‘자백’으로 둔갑시키고, ‘비선 실세’ ‘경기동부연합’ ‘좌파 카르텔’이라는 색깔론을 덧칠해 거대한 음모를 완성하는 수법은 부정선거 망상과 판박이”라고 꼬집었다.

이 대변인은 “장 대표는 올림픽공원 집회에서 부정선거 재선거를 외쳤다”며 “투표용지 부족이나 선거 관리상의 문제를 조직적인 선거 부정으로 확대해석하는 음모론은 선거에 대한 국민의 신뢰를 훼손하고, 불필요한 사회적 갈등을 키울 뿐”이라고 지적했다. 그러면서 “용 후보자에 대한 망상에 기댄 음모론이 검증을 대신 할 수는 없다”며 “제1야당 대표의 인식 수준이 참담하다”고 비판했다.

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