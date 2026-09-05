아직 못 찾은 예인선 실종자 6명…해경, 나흘째 야간 수색

부산 앞바다에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복 사고 실종자 6명에 대한 나흘째 야간 수색작업이 시작됐다.



부산해양경찰서는 5일 오후 7시를 기해 사고 해역에서 4일 차 야간 수색을 벌인다고 밝혔다.

4일 부산 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 해역에서 해군 함정이 실종 선원 6명을 찾기 위해 해상 수색작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

야간 수색에는 함선 6척이 투입된다. 부산 앞바다에 풍랑주의보가 발효돼 1천t급 이상 대형 함선만 동원됐다.



해경은 가로 65㎞, 세로 31㎞ 구역에서 해상 수색을 벌일 방침이다. 기상 악화로 수중 수색은 여전히 불가능한 상황이다.



현재 사고 해역에는 2∼2.5ｍ 파고에 초속 12∼14ｍ 북동풍이 불고 있다.



해경은 이날 주간 수색작업에서도 실종자와 유류품 등을 찾지 못했다. 부두에 정박 중인 컨테이너선 M호 선체 하부도 수색했으나 특이점을 발견하지는 못했다.



티엔에스캐처호는 지난 2일 오후 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 M호를 예인하다 전복됐다.



승선 중이던 선원 8명 가운데 1명은 구조됐으나 다른 1명은 의식이 없는 채 발견돼 숨졌다.



나머지 6명은 실종돼 수색작업이 진행 중이지만, 아직 발견되지 않고 있다.

<연합>

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