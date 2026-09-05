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김승원 “우연히 마주쳤다” 해명에…한동훈 “뻔뻔한 거짓말” 직격

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윤준호 기자 sherpa@segye.com

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‘신약 임상시험 청탁’ 의혹 논란 계속
한동훈, 의혹 관련 통화 녹취록 공개

김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 임상시험 승인 청탁’ 의혹을 두고 논란이 불거지고 있다. 무소속 한동훈 의원은 의혹과 관련한 녹취록을 공개하고 김 후보자를 비판했다.

 

한 의원은 5일 김 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 사건에 연루된 브로커 양모씨와 영장 담당 판사와 찍은 2022년 2월 사진과 관련해 “우연히 마주쳤다”고 해명하자 “뻔뻔한 거짓말”이라고 반박했다. 한 의원은 페이스북 글에서 “2022년 2월쯤 양씨를 ‘우연히’ 마주친 게 맞느냐”며 관련 녹취록을 공개했다.

김승원 법무부 장관 후보자, 무소속 한동훈 의원. 뉴시스
김승원 법무부 장관 후보자, 무소속 한동훈 의원. 뉴시스

녹취록에 따르면 김 후보자는 초선 국회의원 시절이던 2022년 2월9일 양씨와 통화에서 “동생, 보고 싶어서 눈에서 눈물이 나네 그냥”이라고 말했고, 이에 양씨는 “오빠, 지금 달려갈게. 어디야”라고 물었다. 김 후보자가 “여의도야”라고 하자 양 씨가 “나 하남인데 1시간 후에 도착인데 그래도 돼? 그럼 지금 바로 출발할 테니까 주소 주세요”라고 답했다. 이에 김 후보자는 “잠시만…아 우리 법원 인사철도 있고 그래서”라고 말하자 양씨는 “아, 너무 긴가?”라고 답했고, 김 후보자는 이내 “기다릴게”라고 한다.

 

같은 날 이뤄진 2차 통화에서 김 후보자는 “20∼30분밖에 못 보면 아쉽잖아”라고 하고, 양씨는 “안 아쉬워. 물건을 잔뜩 챙겨서 가고 있으니까 일단 있어 봐”라고 언급한다. 그러자 김 후보자는 “그래그래 있을게”라고 답한다.

 

한 의원은 양씨가 언급한 물건을 두고 “양씨로부터 잔뜩 받은 ‘물건’이 뭐였느냐”고 물었다.

김승원 법무부 장관 후보자가 지난 3일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스
김승원 법무부 장관 후보자가 지난 3일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

한 의원은 다른 페이스북 글에서 2021년 10월 양씨가 다른 사람과 통화한 녹취록도 게시했다.

 

양씨는 이 녹취록에서 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련, “인허가 푸는 거는 승원 오빠”라며 “승원 오빠가 식약처장에다가 얘기하고 오늘 또 ‘보건복지부에다가 푸시 해줄까. 후원금도 500만원밖에 안 되니까 너가 잘 돼야지. 너보고 다 움직이는 건데’라고 그랬다”고 밝혔다.

 

이에 대해 한 의원은 “자기는 후원금 받아봐야 500만원밖에 안 되니 자기가 식약처장 로비해 준 대가를 양씨가 충분히 챙기라 했다는 취지”라고 주장했다.

 

판사 출신인 김 후보자는 2021년 10월 양씨의 청탁에 따라 김강립 당시 식품의약품안전처 처장에게 해당 치료제 임상시험 승인을 요청한 혐의로 수사를 받았으나, 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자를 기소유예 처분했다. 이후 2022년 2월쯤 김 후보자와 브로커 양씨, 영장 담당인 정모 판사가 함께 사진 찍은 사진이 알려지면서 논란이 됐다.

 

김 후보자 인사청문 준비단은 전날 “공개된 사적 모임에서 정 판사와 양씨를 우연히 마주쳤을 뿐, 이후 이들과 만나거나 연락하지 않았다”면서 “정 판사는 해당 사건의 영장 심사에 관여하지 않았다. 양씨에 대한 두 차례의 구속영장 청구는 정 판사와 무관한 서로 다른 영장전담판사들이 심사해 기각했다”고 밝혔다.


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