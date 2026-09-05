김승원 “우연히 마주쳤다” 해명에…한동훈 “뻔뻔한 거짓말” 직격

김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 임상시험 승인 청탁’ 의혹을 두고 논란이 불거지고 있다. 무소속 한동훈 의원은 의혹과 관련한 녹취록을 공개하고 김 후보자를 비판했다.

한 의원은 5일 김 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 사건에 연루된 브로커 양모씨와 영장 담당 판사와 찍은 2022년 2월 사진과 관련해 “우연히 마주쳤다”고 해명하자 “뻔뻔한 거짓말”이라고 반박했다. 한 의원은 페이스북 글에서 “2022년 2월쯤 양씨를 ‘우연히’ 마주친 게 맞느냐”며 관련 녹취록을 공개했다.

김승원 법무부 장관 후보자, 무소속 한동훈 의원. 뉴시스

녹취록에 따르면 김 후보자는 초선 국회의원 시절이던 2022년 2월9일 양씨와 통화에서 “동생, 보고 싶어서 눈에서 눈물이 나네 그냥”이라고 말했고, 이에 양씨는 “오빠, 지금 달려갈게. 어디야”라고 물었다. 김 후보자가 “여의도야”라고 하자 양 씨가 “나 하남인데 1시간 후에 도착인데 그래도 돼? 그럼 지금 바로 출발할 테니까 주소 주세요”라고 답했다. 이에 김 후보자는 “잠시만…아 우리 법원 인사철도 있고 그래서”라고 말하자 양씨는 “아, 너무 긴가?”라고 답했고, 김 후보자는 이내 “기다릴게”라고 한다.

같은 날 이뤄진 2차 통화에서 김 후보자는 “20∼30분밖에 못 보면 아쉽잖아”라고 하고, 양씨는 “안 아쉬워. 물건을 잔뜩 챙겨서 가고 있으니까 일단 있어 봐”라고 언급한다. 그러자 김 후보자는 “그래그래 있을게”라고 답한다.

한 의원은 양씨가 언급한 물건을 두고 “양씨로부터 잔뜩 받은 ‘물건’이 뭐였느냐”고 물었다.

김승원 법무부 장관 후보자가 지난 3일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

한 의원은 다른 페이스북 글에서 2021년 10월 양씨가 다른 사람과 통화한 녹취록도 게시했다.

양씨는 이 녹취록에서 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련, “인허가 푸는 거는 승원 오빠”라며 “승원 오빠가 식약처장에다가 얘기하고 오늘 또 ‘보건복지부에다가 푸시 해줄까. 후원금도 500만원밖에 안 되니까 너가 잘 돼야지. 너보고 다 움직이는 건데’라고 그랬다”고 밝혔다.

이에 대해 한 의원은 “자기는 후원금 받아봐야 500만원밖에 안 되니 자기가 식약처장 로비해 준 대가를 양씨가 충분히 챙기라 했다는 취지”라고 주장했다.

판사 출신인 김 후보자는 2021년 10월 양씨의 청탁에 따라 김강립 당시 식품의약품안전처 처장에게 해당 치료제 임상시험 승인을 요청한 혐의로 수사를 받았으나, 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자를 기소유예 처분했다. 이후 2022년 2월쯤 김 후보자와 브로커 양씨, 영장 담당인 정모 판사가 함께 사진 찍은 사진이 알려지면서 논란이 됐다.

김 후보자 인사청문 준비단은 전날 “공개된 사적 모임에서 정 판사와 양씨를 우연히 마주쳤을 뿐, 이후 이들과 만나거나 연락하지 않았다”면서 “정 판사는 해당 사건의 영장 심사에 관여하지 않았다. 양씨에 대한 두 차례의 구속영장 청구는 정 판사와 무관한 서로 다른 영장전담판사들이 심사해 기각했다”고 밝혔다.

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