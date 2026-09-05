'재정비'라던 이동건 제주 카페…새 매장 들어섰다

배우 이동건이 운영했던 제주 카페 자리에 새로운 매장이 들어선 것으로 알려졌다.

5일 연예계에 따르면 이동건이 운영하던 제주 애월읍 카페가 영업을 중단한 뒤 해당 공간에 새 매장이 들어섰다.

앞서 이동건의 카페는 지난 7월 소셜미디어를 통해 "7월 9일부로 재정비의 시간을 가지게 됐다"고 알렸다.

카페 측은 당시 "그동안 아껴주시고 찾아주셔서 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이동건은 지난해 4월 제주 애월읍에 카페를 열고 직접 운영에 나섰다.

카페는 개업 당시부터 이동건이 직접 손님을 맞는 모습 등이 알려지며 화제를 모았다.

이동건은 이후 서울 성수동에서 팝업스토어를 진행하는 등 카페 사업을 이어갔다.

그러나 제주 카페는 개업 약 1년3개월 만에 영업을 중단했고, 이후 기존 공간에 새로운 매장이 들어선 것으로 전해졌다.

이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 같은 해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다.

현재 예능 프로그램 등을 통해 방송 활동도 이어가고 있다.

<뉴시스>

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