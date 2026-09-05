부산 예인선 침몰 수색 나흘째…내국인 5명·인도네시아인 1명 실종

4일 부산 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 해역에서 해군 함정이 실종 선원 6명을 찾기 위해 해상 수색작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

부산 오륙도 앞바다에서 전복·침몰한 예인선 티앤에스캐처호 실종 선원 6명을 찾기 위한 수색이 나흘째 이어지고 있다.

5일 부산해양경찰서에 따르면 해경은 이날 함정 5척(해경 2척·군 2척·관공선 1척)을 투입해 가로 64㎞, 세로 32㎞ 해역을 집중 수색한다.

항공기 9대(해경 3대·군 3대·관용기 3대)도 모두 9차례에 걸쳐 사고 해역과 주변을 수색할 예정이다.

다만 현장에는 맑은 날씨에도 초속 20~22m의 강한 북동풍이 불고 4~5m의 높은 파도가 일고 있어 강풍 등 기상 상황에 따라 항공수색 계획도 변경될 수 있다.

또 해경은 1000톤급 이상 함정만 제한적으로 투입하고 있다.

해경은 이날 사고 당시 티앤에스캐처호가 예인하던 라이베리아 선적 6만6332톤급 컨테이너선 M호의 밑바닥과 선체 주변에 대한 수중수색도 실시한다.

전날 열린 실종자 가족 설명회에서 가족들이 요청한 데 따른 것이다.

해경은 해안과 연안 수색도 병행한다.

부산·울산해양경찰서 소속 파출소 인력과 군 자산을 활용해 해안가를 살피고, 해양파출소 인력 40명과 민간 해양재난구조대 10명도 수색에 투입된다.

군에서도 34명을 투입해 해안과 연안 지역을 훑는다.

티앤에스캐처호는 지난 2일 오후 1시29분쯤 부산 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 컨테이너선 M호를 예인하던 중 우현으로 변침하는 과정에서 전복됐다.

이후 사고 발생 약 2시간 만인 오후 3시27분쯤 완전히 침몰했다.

당시 승선원은 모두 8명으로, 인도네시아 국적 선원 1명은 구조됐고 내국인 선원 1명은 숨졌다.

나머지 내국인 5명과 인도네시아인 1명 등 6명은 여전히 실종 상태다.

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