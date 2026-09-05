[속보] 나경원 “남이 하면 패가망신, 내가 하면 공익민원인가”…김승원 사퇴 촉구

나경원 국민의힘 의원이 5일 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 주가조작·신약 인허가 청탁 의혹 등을 거론하며 후보자 사퇴와 지명 철회를 촉구했다.

연합뉴스

나 의원은 이날 자신의 페이스북에 “남이 하면 패가망신이라더니, 내가 하면 공익민원인가”라며 “이재명 대통령의 공소취소 돌격대장, 김승원 법무부 장관 후보자 지명은 대한민국 법치주의 타락의 상징”이라고 주장했다.

이어 “고양이에게 생선 가게를 맡겨도 유분수”라며 “주가조작과 신약 청탁 의혹의 핵심 고리인 김 후보자를 이대로 그냥 두겠다는 것이냐”고 비판했다.

나 의원은 김 후보자가 신약 인허가와 관련한 민원을 처리하는 과정에서 브로커와 부적절하게 연계됐다는 의혹도 제기했다. 그는 “‘식약처 승인되는 순간 수천억 벌 수 있다’며 브로커와 결탁한 것이 민주당이 말하는 ‘공익’인가”라며 “‘오빠 선거할 때 좋다’는 검은 유혹에 화답하며 정치 후원금 계좌를 내민 것이 통상적인 ‘고충 민원 처리’인가”라고 반문했다.

그러면서 관련 사건에 등장하는 브로커와 제약업계 관계자들의 부당이득 의혹, 세종메디칼의 거래정지 등을 언급하며 김 후보자에게도 책임이 있는지 규명해야 한다고 주장했다.

나 의원은 “6억원의 불법 이익을 챙긴 브로커 양모씨, 110억원의 부당 이득을 거머쥐었다는 제넨셀 설립자 강모씨, 그리고 소액 투자자들의 피 같은 돈을 증발시키고 거래 중지 상태가 된 세종메디칼”이라고 열거한 뒤 “이들의 거대한 검은 커넥션에서 식약처 청탁의 핵심 고리였던 김 후보자는 과연 자유로운가”라고 했다.

또 “개미는 피눈물을 흘렸고, 브로커는 돈방석에 앉았다”며 “동물실험 문제점까지 감춘 신약에 속아 넘어간 소액 주주들의 가정이 무너지고 생계가 파탄 났다”고 주장했다.

나 의원은 “국민 건강을 담보로 위험천만한 로비에 동조하고, 뒤로는 선거용 후원금 거래를 약속했다”며 “이재명 대통령은 자신이 뱉은 말대로 ‘패가망신’을 실천하라”고 요구했다.

이어 “김승원은 즉각 사퇴하라. 이재명 대통령은 장관 지명을 당장 철회하라”고 촉구했다.

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