그리, 해병대 전우들과 근황 공개…“형은 전설이었어”

방송인 그리(김동현)가 해병대 복무 당시 인연을 이어오고 있는 전우들과 함께 근황을 전했다.

방송인 그리(김동현)가 해병대 복무 당시 인연을 이어오고 있는 전우들과 함께 근황을 전했다. 김그리

4일 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘그동안의 의혹, 직접 해명하겠습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 그리는 구독자들이 남긴 여러 질문에 답하며 군 복무와 관련해 자신을 둘러싼 이야기에 대해서도 직접 입장을 밝혔다.

특히 그리는 해병대 복무와 관련해 ‘문제 있었냐’며 자신을 향한 부정적인 반응과 관련해 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 군 복무를 마친 뒤에도 해병대와 관련한 악성 댓글을 접하고 있다며 “군대는 갔다 와도 악플을 보는 건 우리나라밖에 없을 것”이라고 말했다.

이어 “물론 선플 받으려고 군대간 건 아니다”라면서도 복무를 마친 이후까지 자신을 둘러싼 논란성 반응이 이어지는 상황에 대한 당황스러운 듯한 심경을 전했다.

그리는 자신의 실제 군 생활을 입증하기 위해 당시 함께 복무했던 해병대 전우들을 직접 영상에 초대하기도 했다. 그는 “제 동기와 선임, 후임, 그리고 최고 선임이었던 분까지 불렀다”며 다양한 기수의 전우들과 여전히 관계를 이어가고 있다고 설명했다.

그러면서 자신이 실제 군 생활을 제대로 하지 못했다면 이처럼 전우들과 다시 만나 영상을 촬영하는 상황 자체가 만들어지기 어려웠을 것이라는 취지로 이야기했다.

영상에 출연한 그리의 해병대 동기는 “형은 전설이었어 훈련단 때”라며 구보 당시 끌고 가는 그를 보고 긍정적인 시선을 가지게 됐다고 전했다.

선임 역시 당시 그리와 함께 생활했던 기억을 언급했다. 선임은 그리가 부대에 온 이후를 돌아보며 자신이 속했던 부대에서는 기수에 따라 특정 인원을 배제하는 이른바 ‘기수 열외’가 없었다고 생각한다는 취지로 말했다. 또한 선임과 후임들이 그리를 잘 챙겼다고 덧붙였다.

그리는 자신이 입대 당시부터 얼굴이 알려진 방송인이었다는 점 때문에 군 생활에서도 남다른 부담이 있었다고 밝혔다. 그는 “되게 빡세게 저를 굴렸던 기억이 난다”며 당시 복무 과정에서 문제가 발생할 경우 해병대에 대한 대중의 시선에도 영향을 줄 수 있었다고 설명했다.

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