"형 제가 창피해요?"… 도경수, '김우빈 아내' 신민아 못 본 사연

가수 겸 배우 도경수가 절친한 동료인 배우 김우빈의 아내 신민아를 언급했다.

4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '경수야 어디야?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 '채널십오야' 캡처.

이날 나영석 PD와 도경수는 차를 타고 가던 중 절친한 배우 김우빈의 광고를 발견했다.

나 PD는 "얼마 전에 시상식 하는데 귀엽더라. 신민아씨가 시상하러 나왔나, 보기 좋더라"고 했다.

도경수는 "안 믿긴다. 젊었을 때부터 계속 친하니 뭔가 (결혼을) 안 한 것 같다"고 했고, 나 PD는 "연애할 때도 쭉 같이 봤냐?"고 물었다.

이에 도경수는 "저는 우빈이형만 봤다"고 했고, 나 PD는 신민아를 본 적이 있냐고 재차 물었다.

도경수는 "공항 지나가다가 한 번 봤다"고 했다.

나 PD는 "우빈이가 너를 창피해하는구나"라고 했고, 도경수는 "우빈이형 그런 거였냐? 광수형은 많이 본 걸로 알고 있다"고 했다.

도경수는 "'형 저는 왜 민아 선배님 안 보여주시는 거예요? 형 제가 창피해요?"라고 김우빈한테 영상편지를 보냈다.

<뉴시스>

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