눈 부릅뜬 류혜영 "화보 촬영 전날 야식 참았다"…실제 효과는

배우 류혜영이 화보 촬영 전에는 부기를 빼기 위해 야식을 피한다고 밝혔다.

지난달 30일 류혜영은 자신의 유튜브 채널에 화보 촬영 현장을 공개했다.

류혜영은 "화보 촬영할 때 전날은 급하게 살을 뺀다기보다는 붓지 않아야 된다"며 "요즘 야식을 즐겨 먹는데, 어제 야식을 먹지 않았다"고 밝혔다.

야식을 자주 먹는 습관은 체중 증가에 영향을 줄 수 있다. 특히 늦은 시간 고열량·고염분 음식을 먹으면 하루 총 섭취 열량이 늘어나고, 나트륨 섭취 때문에 체내 수분이 일시적으로 증가해 다음 날 얼굴이나 몸이 부어 보일 수 있다.

늦은 시간 식사는 수면의 질을 떨어뜨리기도 한다. 잠들기 전 많은 음식을 먹으면 소화 과정이 이어지면서 속쓰림이나 위산 역류를 유발해 숙면을 방해한다. 특히 기름지거나 자극적인 음식은 소화에 부담을 줄 수 있어 취침 전에는 과식을 피하는 것이 좋다.

다만 전날 야식을 한 번 먹지 않았다고 체지방이 눈에 띄게 감소하는 것은 아니다. 장기적인 체중 관리를 위해서는 하루 전체 섭취 열량과 식사의 질, 규칙적인 운동을 함께 관리하면서 장기적인 관점으로 바라보는 편이 좋다.

<뉴시스>

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