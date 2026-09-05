그리 "군대 갔다 와도 악플…우리나라밖에 없을 것"

방송인 그리(김동현)가 해병대 전우들과 여전한 우정을 자랑했다.

4일 유튜브 채널 '김그리'에는 '그동안의 의혹, 직접 해명하겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

그리. 유튜브 캡처

그리는 구독자의 질문에 답변하는 시간을 보냈다.

그리는 해병대와 관련한 악플에 대해 읽었다.

그는 "군대는 갔다 와도 악플을 보는 건 우리나라밖에 없을 거다. 물론 선플 받으려고 군대 간 것도 아니고, 선플 받으려고 해병대 간 것도 아닌데 갔다 왔는데도 난리치는 댓글이 많다"고 했다.

이어 "해병들 섭외했다. 제 동기, 선임, 후임, 최고 선임을 다 섭외했다. 제가 군생활을 못 했으면 나왔겠나"라며 해병대 전우들을 불렀다.

그리의 해병대 선임은 "그리 형 온 거 보고 나서는 저희 부대는 기수 열외가 없다고 생각했다. 선임들도 잘 챙겨줬다"고 했다.

그리는 "얼굴 알려진 사람이 저밖에 없었다. 이슈가 많이 됐고 방송에서 저도 많이 떠들고 들어갔기 때문에 제가 거기서 문제를 일으킨다거나 하면 해병대 이미지도 타격이 있고 빡세게 저를 굴렸던 기억이 난다"고 했다.

또 "제가 소대장을 왜 싫어하겠나. 빡세게 굴리니까"라고 했다.

<뉴시스>

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