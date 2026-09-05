삼성·LG전자, IFA 혁신상 11개 휩쓸어…AI·디자인 기술력 인정

삼성전자와 LG전자가 4일부터 8일(현지시간)까지 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026에서 혁신상을 받으며 기술력과 디자인 경쟁력을 입증했다.

이날 삼성전자는 총 4개 제품이, LG전자는 7개 제품이 수상 명단에 이름을 올렸다. 삼성전자는 IFA 2026 혁신상에서 디자인 부문 최고 혁신상 1개와 혁신상 1개, 가전 부문 혁신상 2개 등 총 4개를 수상했다.

‘IFA 2026 이노베이션 어워드’에서 디자인 부문 혁신상을 수상한 삼성전자의 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고. 삼성전자 제공

비스포크 AI(인공지능) 무풍콤보 프로 벽걸이 에어컨은 디자인 부문 최고 혁신상과 가전 부문 혁신상을 동시에 받으며 2관왕에 올랐다. 제품 전면을 절제된 평면으로 구성하고 무풍 기능의 핵심인 초정밀 마이크로홀을 하단에 배치하는 등 공간과 조화를 이루는 디자인이 높은 평가를 받았다. 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 디자인 부문 혁신상을, 비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스 냉장고는 가전 부문 혁신상을 각각 받았다. AI 기반 맞춤형 기능과 공간 활용성을 높인 디자인 등이 주목받았다.

특히 디자인 부문 혁신상을 받은 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 32형 대형 스크린을 탑재했다. 사용자 음성을 식별하는 보이스 ID와 맞춤형 정보를 추천하는 나우 브리프 기능, 오토 도어를 적용했다. 식재료를 실시간 인식하는 AI 비전에 구글 제미나이를 결합해 인식 범위를 확대했으며 AI 푸드 매니저로 레시피와 리포트를 제공한다.

비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스 냉장고는 가전 부문 혁신상을 받았다. 도어 좌우 4㎜의 여유 공간으로 도어를 열 수 있어 가구장 공사 없이 핏을 구현한다. 도어 단열재 두께를 최적화해 내부 수납 공간을 넓혔다. 컴프레서 단독 운전과 펠티어 반도체 소자를 함께 작동시키는 AI 하이브리드 쿨링 기술도 적용됐다.

삼성전자는 IFA 2026에서 당신의 AI 일상 동반자라는 주제로 전시관을 운영하며 인간 중심적인 AI 라이프를 제시한다.

LG전자가 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2026 이노베이션 어워드’에서 최고상인 ‘IFA 2026 베스트 브랜드’를 수상하고 총 7개 제품이 어워드에서 수상했다. LG전자 제공

LG전자는 IFA 이노베이션 어워드 최고상인 베스트 브랜드까지 수상했다. 중국 가전 기업 추격이 거센 환경에도 불구하고 혁신성을 입증했다는 평가다.

LG전자는 베스트 브랜드를 비롯해 홈 엔터테인먼트 부문 최우수상, 오디오 부문최우수상 등 총 7개 제품 어워드를 수상했다. 특히 LG전자는 IFA 이노베이션 어워드 최고상인 '베스트 브랜드'까지 수상했다.

베스트 브랜드는 지난해 신설된 IFA 이노베이션 어워드의 최고 브랜드상으로 기술 혁신, 시장 영향력, 디자인 등 전반적인 브랜드 우수성을 평가해 수여하는 상이다.

홈 엔터테인먼트와 오디오 부문 최우수상에는 차세대 월페이퍼 TV인 LG 시그니처 올레드 W와 홈 오디오 시스템 LG 사운드 스위트 AI가 각각 선정됐다. LG 시그니처 올레드 W는 9㎜대의 초슬림 디자인과 무선 전송 기술을, LG 사운드스위트 AI는 공간 내 스피커 위치를 자동 감지해 최적화된 입체 음향을 구현하는 기술을 인정받았다.

백선필 LG전자 디스플레이 CX담당(상무)은 “LG시그니처 올레드 W는 무선 전송에 60기가헤르츠(㎓) 고대역 주파수를 사용해 10미터 밖까지 설치가 가능하다”며 “지연 없이 진정한 와이어리스를 구현할 수 있다”고 설명했다.

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