농협중앙회, 아시아 9개국과 농가소득 증대 방안 논의

2일부터 4일까지 서울에서 열리는 농협중앙회와 아태지역 식량비료기술센터(FFTC) 공동 워크숍에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회가 아시아 각국 농업기관과 농가소득 증대 및 지속가능한 농업 발전 방안을 논의한다.

농협중앙회는 국제농업기구인 아태지역 식량비료기술센터(FFTC)와 공동으로 2일부터 4일까지 서울에서 ‘아시아 농가소득 증대 방안“을 주제로 국제 워크숍을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍에는 FFTC 기술자문위원인 농촌진흥청과 말레이시아 농업개발연구소(MARDI)를 비롯해 아시아 9개국 19개 기관에서 30여명이 참석한다.

참가자들은 2~3일 각국의 농가소득 증대 사례와 경험을 공유하고 농업 생산성 향상, 경영비 절감, 농외소득 확대 등 지속가능한 농업 발전을 위한 방안을 논의한다.

행사 마지막 날인 4일에는 강원도 철원 지역 우수 농가를 방문해 토마토와 파프리카 재배 현장을 둘러본다. 이어 김화농협의 농산물산지유통센터(APC), 미곡종합처리장(RPC), 하나로마트 등 경제사업장을 찾아 농산물 생산부터 유통까지 이어지는 한국 농업의 현장을 살펴볼 예정이다.

FFTC는 1970년 아시아·태평양 지역 농업장관회의 결정에 따라 설립된 국제기구로 대만 타이베이에 본부를 두고 있다. 한국과 대만, 일본, 필리핀, 베트남 등 5개국이 회원국으로 참여하고 있다.

농협중앙회는 1983년 FFTC와 상호협력협정을 체결한 이후 아시아·태평양 지역 농업 현안을 주제로 국제 워크숍을 지속적으로 개최하고 있다.

빈센트 린 FFTC 소장은 “이번 워크숍에서 논의되는 아시아 9개국의 농업 생산성 향상과 투입비용 절감, 농외소득 증대 사례가 한국을 비롯한 아시아 농업인의 실질적인 소득 증대에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

강호동 농협중앙회장은 “아시아 농업은 소규모 영농구조의 한계와 농자재 가격 상승, 기후변화 등 다양한 어려움에 직면해 있다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 워크숍을 계기로 아시아 농업기관 간 협력을 강화하고 농가소득 증대와 지속가능한 농업 발전을 위한 실효성 있는 방안이 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.

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