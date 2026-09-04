농협, 대도시농축협과 도농상생 확대 방안 논의

2일부터 3일까지 메종글래드 제주에서 개최된 대도시농축협 기능강화협의회에서 강호동 농협중앙회장(사진 왼쪽에서 다섯 번째)과 참석 조합장들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회가 대도시농축협의 역할을 강화하고 도농 상생을 확대하기 위한 방안을 논의했다.

농협중앙회는 2일부터 3일까지 제주에서 '대도시농축협 기능강화협의회'를 열고 도시농축협의 역할 강화와 정체성 제고를 위한 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.

이번 협의회에는 강호동 농협중앙회장과 대도시농축협 조합장 등 150여명이 참석했다.

참석자들은 대도시농축협의 주요 성과를 공유하고 ▲도농상생 확대 ▲경제사업 활성화 ▲도시농축협과 농촌농축협 간 균형발전 및 상생협력 방안 등을 논의했다.

강호동 농협중앙회장은 “도농 상생 발전과 지속가능한 농업·농촌 구현에 힘써주신 대도시농축협에 감사드린다”며 “앞으로도 농심천심 가치 실천에 대도시농축협이 적극 동참해주시길 바란다”고 말했다.

도시농축협은 도농 균형발전을 위해 2012년부터 총 8498억원 규모의 도농상생기금을 조성해 농촌농축협의 경제사업을 지원하고 있다.

또 5627억원 규모의 도농상생자금을 지원했으며, 최근 5년간 148억원 규모의 영농자재를 농촌농축협에 지원하는 등 농촌농축협의 사업 활성화를 위한 지원을 이어가고 있다.

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