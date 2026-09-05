권민아, 친언니 금전 문제 폭로…“7~8억 원 넘어”

사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 배우 권민아가 친언니로부터 금전 피해를 입었다고 주장하며 법적 대응 가능성을 언급했다.

권민아는 4일 자신의 인스타그램을 통해 “가족은 뭘까요?”라는 글을 올리고 친언니와 관련한 금전 문제와 가족 간 갈등에 대해 장문의 심경을 밝혔다.

권민아는 “저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았다”며 “돌아가신 아버지도 저와 어머니, 어머니 지인의 돈까지 횡령했다. 몇 년 전부터 소식이 끊긴 언니도 가족이라 하기엔 너무 악한 행동을 많이 했다”고 주장했다.

그는 친언니가 돈을 가져간 사실을 이전부터 알고 있었다면서도 가족이라는 이유로 당장 문제 삼지 않았다고 했다. 권민아는 “가족끼리 네 돈 내 돈이 없는 사람이라 힘들 때 좀 쓰고 갚을 능력이 안 되면 미안하다는 진심 어린 한마디나 인정 한마디면 됐다”고 말했다.

그러나 이후 어머니의 자산과 자신의 다른 통장, 자신이 어머니에게 주기 위해 마련했던 돈까지 사라진 사실을 알게 되면서 문제의 심각성을 인지했다고 밝혔다.

권민아는 친언니에게 사실을 인정하고 사과해 달라고 요구했지만 대화가 원만하게 이어지지 않았다고 주장했다. 그는 “언니가 한 말은 ‘돌아버릴 것 같으니 이제 연락 안 했으면 좋겠다’고였다”며 “버럭 소리 지르며 전화 끊기 직전 저도 소리 지르고 그냥 난리투성이로 끝났다”고 당시 상황을 전했다.

친언니가 어머니에 대한 허위 사실을 주변에 이야기했다는 주장도 내놨다. 권민아는 언니가 어머니에 대한 내용을 남자친구에게 이야기한 정황을 어머니가 우연히 알게 됐다며 “죄 없는 우리 엄마는 왜 허위 사실까지 만들어서 욕을 여기저기 먹어야 하는 거냐”고 호소했다.

이어 어머니가 이 일로 우울감과 불안감 등으로 힘든 시간을 보내고 있으며 건강까지 악화됐다고 주장했다.

금전 피해 규모에 대해서도 구체적으로 언급했다. 권민아는 “차용증으로 인정될지 모르는 1억5000만 원짜리 한 장이 있고, 실제로 횡령한 금액과 별도로 나에게 1억 원이 넘는 차량을 구매하게 한 사기까지 있었다”며 “세 사람의 돈을 합하면 총 7~8억 원이 넘는다”고 주장했다.

권민아는 아직 경찰이나 법원에 사건을 접수한 단계는 아니라고 밝혔다. 그러면서도 친언니가 어머니에게 사과하고 사실을 인정한다면 법적 절차까지 갈 생각은 없다는 입장을 내비쳤다.

그는 “언니 내가 원하는 건 엄마에 대한 사과나 인정 하나면 된다. 지금이라도 늦지 않았다”고 했다.

다만 사과나 인정이 없다면 법적 대응에 나서겠다는 뜻도 분명히 했다. 권민아는 “그럴 의도가 전혀 없다면 나는 법적으로 가고 언니를 실제 사기죄, 사문서위조죄, 횡령죄, 협박죄 등으로 계속해서 이어가 밝힐 것”이라고 밝혔다.

한편 권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 활동했으며 2019년 팀을 탈퇴했다.

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