최민식 "'인턴' 원작 참고? 창작자로서 양심의 문제"

배우 최민식이 영화 '인턴' 리메이크 과정에서 원작을 의도적으로 참고하지 않았다고 밝혔다.

4일 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '인턴'의 언론시사회가 열렸다. 이 자리에는 김도영 감독과 배우 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영이 참석했다.

배우 최민식. 뉴시스

'인턴'은 회사 설립 후 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 '선우'(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 '기호'(최민식)가 입사하면서 시작되는 이야기를 그렸다.

이 영화는 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 주연한 영화 '인턴'(2015)을 원작으로 한다.

최민식은 원작에서 참고한 요소가 있냐는 질문에 "배우 입장에서 원작이 아무리 훌륭하다 해도 그걸 참고한다(는 건) 그건 마치 시험을 볼 때 아예 답안지를 옆에 놔두고 시험을 보는 부정행위라고 할까, 창작하는 사람으로선 도저히 양심의 문제인 것 같다"고 했다.

이어 "저희는 그런 일은 결코 없었다. 원작의 향기를 잠시 잠깐 머금고 그 다음부터는 우리 얘기를 하자고 치열하게 토론했다. 크랭크업 할 때까지 그게 끝까지 갔다"고 했다.

'82년생 김지영', '만약에 우리'를 만든 김도영 감독이 연출했다. 김준한은 실리주의 부대표 '영환' 역을, 류혜영은 AI 과몰입 경영지원 팀장 '민아' 역을 맡았다. 강태오는 선우의 남편 '민욱'으로 특별출연했다. 16일 개봉한다.

<뉴시스>

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