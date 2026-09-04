최민식 "굳이 드 니로 형님과 저를 비교하고 싶지 않아"

배우 최민식이 영화 '인턴' 리메이크에 임한 소감과 원작에 대한 생각을 밝혔다.

4일 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '인턴'의 언론시사회가 열렸다. 이 자리에는 김도영 감독과 배우 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영이 참석했다.

배우 최민식. 뉴시스

'인턴'은 회사 설립 후 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 '선우'(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 '기호'(최민식)가 입사하면서 시작되는 이야기를 그렸다.

이 영화는 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 주연한 영화 '인턴'(2015)을 원작으로 한다.

최민식은 원작과 차별화되는 캐릭터의 특징을 묻자 "남과 비교되는 것만큼 유쾌하지 않은 것도 없다. 이런 현상(질문)이 벌어지리라고 장담했다"고 했다.

이어 "어쩔 수 없다. '인턴'이란 원작이 워낙 유명하니 미디어든 대중이든 비교를 할 수밖에 없다"고 했다.

그러면서 "굳이 드 니로 형님과 저를 비교하고 싶지도 않고, 감히 언감생심 그 형님을 제가 제 입으로 언급하는 것조차 불경한 일인 것 같다"고 했다.

그는 "그 작품도 참 훌륭했다. 저 역시도 관객의 한 사람으로서 힐링이 됐다. 근데 저흰(이번 작품은) 저희가 했다. 달라지리란 확신을 했다. 비교는 여기까지만 해 주시면 (좋겠다)"고 했다.

'82년생 김지영', '만약에 우리'를 만든 김도영 감독이 연출했다. 김준한은 실리주의 부대표 '영환' 역을, 류혜영은 AI 과몰입 경영지원 팀장 '민아' 역을 맡았다. 강태오는 선우의 남편 '민욱'으로 특별출연했다. 16일 개봉한다.

<뉴시스>

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