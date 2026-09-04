전국 맑고 선선한 초가을 날씨…남해안·제주 강풍 주의 [내일날씨]

토요일인 5일 전국이 대체로 맑은 가운데 아침저녁으로 선선한 초가을 날씨가 이어지겠다. 다만 강원 동해안과 산지, 제주도에는 비가 내리고 남해안과 제주도를 중심으로 바람이 강하게 불 전망이다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 하늘이 파랗다. 뉴시스

4일 기상청에 따르면 5일 전국이 대체로 맑고 쾌청한 날씨를 보이겠다. 아침 최저기온은 16~23도, 낮 최고기온은 25~31도로 예보됐다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 20도 △인천 20도 △춘천 17도 △강릉 19도 △대전 20도 △대구 21도 △전주 20도 △광주 20도 △부산 23도 △제주 24도 △울릉도·독도 21도다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 29도 △춘천 27도 △강릉 25도 △대전 27도 △대구 27도 △전주 29도 △광주 31도 △부산 28도 △제주 28도 △울릉도·독도 25도까지 오르겠다.

다만 강원 동해안과 산지, 제주도는 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 강원 산지 5~10㎜, 강원 동해안 중·남부 지역 5㎜ 미만, 경북 북부 동해안과 북동 산지 5~10㎜, 제주도 산지와 중산간 5~20㎜다.

전국 대부분 지역에서는 바람이 강하게 불 것으로 예상된다. 특히 남해안과 제주도에는 매우 강한 바람이 불 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

해상에서도 높은 물결과 강한 너울이 예상된다. 남해상과 동해상에는 물결이 높게 일겠으며, 제주도 해안과 남해안, 동해안에는 강한 너울이 유입될 전망이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

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