‘실종 허위종결’ 사망자 유족 “납득할만한 수사 결과 줘야”

실종신고 허위종결 후 100여일 만에 숨진 채 발견된 30대 여성 장모씨 유가족 측이 4일 경찰에 책임감 있는 수사와 허위종결 경찰관 파면을 촉구했다.

장씨의 오빠와 유족 측 대리인인 김민호 변호사는 이날 제주경찰청 앞에서 연 기자회견에서 “유족이 납득할만한 수사 결과를 기다린다. 유족은 이미 경찰에 대한 신뢰를 잃은 상황”이라며 이같이 밝혔다.

'실종 허위종결 사건'의 장 모 씨의 오빠와 김민호 변호사가 4일 오후 제주경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "A 경장과 대한민국을 상대로 국가배상청구 소송을 제기할 것"이라고 밝히고 있다. 뉴스1

유족 측은 “경찰은 사건 초기 제대로 된 근거도 없이 사망 원인이 자살로 추정된다는 섣부른 결과를 발표했다”며 이는 마치 사건을 외면하고 허위로 종결시킨 A 경장과 똑같은 모습이었다고 비판했다.

그러면서 “무조건 타살로 수사 결과를 내어 달라는 게 아니다. 어떤 결과가 나오더라도 유족들이 결과를 받아들일 수 있는 정도의 책임감 있고 성의 있는 수사를 보여달라”고 강조했다.

또한 “저희와 같은 불행한 피해자가 다시는 발생하지 않도록 실종사건 처리에 관한 명확한 매뉴얼과 가이드라인을 신속히 마련해달라”며 “개인 일탈이라는 핑계는 그만하고, 현행 시스템의 근본적인 문제점을 진단해 조속히 개선하라”고 촉구했다.

아울러 A 경장 파면을 촉구하며 “경찰공무원으로서 마땅히 수행해야 할 직무를 중대히 유기했다. 파면 외에 다른 처분은 고려할 수 없는 상황이고 고려해서도 안 된다”고 강조했다.

유족 측은 “수사와 재판 과정에 적극적으로 의견을 개진하고, 엄벌을 탄원할 것”이라며 A 경장의 책임을 축소하거나 은폐하려는 시도가 발견될 경우 지위 여하를 막론하고 책임을 물을 것이라고 밝혔다.

또한 A 경장과 대한민국을 상대로 국가배상 청구 소송을 제기할 것이라며 “금전 배상이 목적이 아니라 마땅한 책임을 묻기 위함이며, 다시는 같은 피해가 발생하지 않도록 하기 위함”이라고 말했다.

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