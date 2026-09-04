토스 ‘출석 체크 미션’이 뭐길래…네이버, 경찰에 수사 의뢰

네이버가 금융 플랫폼 토스 운영사 비바리퍼블리카의 리워드형 광고 방식이 자사 검색 순위를 왜곡한다며 경찰에 수사를 의뢰했다.

토스 사옥. 토스 공식 홈페이지 캡처

4일 경찰과 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 올해 2월 경기남부경찰청에 비바리퍼블리카의 업무방해와 정보통신망법 위반 혐의 관련 수사를 의뢰했다.

네이버는 토스가 애플리케이션의 ‘출석 체크 미션’ 등으로 이용자들에게 특정 식당이나 장소를 네이버에서 검색하도록 유도했다며, 네이버 스토어·플레이스 검색 순위에 영향을 줬다고 주장한 것으로 알려졌다.

토스의 출석 체크 미션은 이용자가 네이버에서 특정 식당을 검색한 뒤 메뉴 가격이나 도보 이동 거리 등을 입력하면 포인트를 지급하는 방식이다.

토스 앱에서 출석 체크 미션 관련 FAQ 등을 보면 ‘명소·관광지는 어떻게 찾느냐’는 질문에 네이버 등에서 검색하면 된다는 취지의 안내가 눈에 띈다.

네이버는 특정 검색어에 이용자 검색이 집중되면 실제 관심도와 관계없이 검색 순위가 바뀔 수 있다는 입장으로 알려졌다.

네이버는 리워드형 광고·마케팅 방식이 일반 소비자와 입점 사업자에게 피해를 줄 수 있다고 판단해 과거에도 토스와 다른 플랫폼 기업에 관련 문제를 제기한 것으로 전해졌다.

네이버 측 담당자 참고인 조사를 마친 경찰은 조만간 토스 관계자를 불러 사실관계를 확인할 예정이다.

토스는 경찰이 수사 중인 사안으로 확인해줄 수 있는 내용이 없다는 입장이다.

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