전국 대부분 맑고 강원·제주 '비'…낮 최고 31도

토요일인 5일은 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안과 경북동해안, 제주도에는 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다.

4일 기상청은 "내일(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 제주도는 대체로 흐리겠다"고 예보했다.

제주도산지·중산간에는 하루 종일, 강원산지에는 오전부터 밤 사이, 경북북동산지에는 오후부터 밤 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.

이와 함께 제주도해안에는 새벽부터 밤 사이, 강원동해안과 경북북부동해안에는 오후부터 밤 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 ▲강원산지 5~10㎜ ▲경북북동산지 5~10㎜ ▲제주도산지·중산간 5~40㎜다.

기온은 평년(최저 17~22도, 최고 25~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 16~23도, 낮 최고기온은 25~31도를 오르내리겠다.

특히 전라권과 제주서부를 중심으로 내일까지 최고체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

바람도 강하게 불겠다. 내일 전국 대부분 지역에 순간풍속 초속 15m 이상(산지 20m 이상)으로 바람이 불겠고, 강풍특보가 발효된 일부 전남남해안과 경상권해안, 제주도에는 순간풍속 초속 20m 이상으로 매우 강하게 부는 곳이 있겠다.

해상에서도 강풍과 높은 물결이 예상된다. 풍랑특보가 발효된 동해남부해상과 남해동부해상, 남해서부먼바다, 제주도해상, 서해남부남먼바다에는 바람이 초속 9~20m로 매우 강하게 불고 물결이 2.0~4.0m, 남해동부먼바다와 남해서부동쪽먼바다·제주도해상에서는 최대 5.0m 이상으로 매우 높게 일겠다.

내일 오전부터는 경북북부앞바다에도 바람이 초속 9~17m로 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높아지면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 19도, 춘천 17도, 강릉 19도, 대전 20도, 청주 19도, 광주 20도, 전주 20도, 부산 23도, 울산 22도, 대구 21도, 제주 24도다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 27도, 강릉 25도, 대전 27도, 청주 28도, 광주 31도, 전주 29도, 부산 28도, 울산 26도, 대구 27도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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