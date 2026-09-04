토요일은 불꽃축제, 일요일은 마라톤…경찰, 오는 주말 도심 교통 통제 예고

오는 주말 열리는 불꽃축제와 마라톤 대회로 서울 도심 교통이 통제된다. 경찰은 혼잡에 대비해 대규모 인력을 투입해 교통을 관리할 예정이다.

김종철 경찰청장 대행이 4일 서울 여의도 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 현장점검을 하고 있다. 경찰청 제공

서울경찰청은 오는 5일 여의도 일대에서 열리는 2026 서울세계불꽃축제, 6일 세종대로 부근에서 열리는 YTN 서울투어마라톤 대회 개최에 따라 주말 도심권 주요 도로에서 교통 통제를 실시할 예정이라고 4일 밝혔다.

경찰은 불꽃축제 본행사가 열리는 여의동로(마포대교 남단∼63빌딩) 부근은 행사 당일 오후 3시부터 자정까지 차량 통행을 전면 통제한다. 또 5일 오전 9시부터 6일 오전 3시까지는 행사 준비와 철수 등을 위해 원효대교 차량 통행도 양방향 전면을 통제한다. 불꽃축제는 5일 오후 8시부터 시작된다. 경찰은 여의나루로 등 6개 지점에 대해선 인근 아파트 주민, 행사 차량에 대해서만 선별적으로 차량을 통과시킬 계획이다.

경찰은 행사가 끝난 후엔 여의나루로 등에서 보행자 안전을 위해 교통관리를 실시하고, 마포대교와 한강대교의 경우 하위 1개 차로를 통제해 보행로를 추가 확보할 예정이다. 한강 교량과 자동차전용도로에선 불법 주정차 차량이 있을 경우 집중 견인하는 등 단속한다. 인파가 가장 몰릴 것으로 전망되는 5호선 여의나루역의 경우 오후 7시부터 10시까지 열차가 무정차 통과한다.

경찰은 예년과 달리 이날(4일) 불꽃축제 전야제가 진행된다며 오후부터 행사장 주변 도로와 지하철역, 한강공원 주요 진·출입로에도 경력을 배치할 계획이다. 기동대 51기와 광역예방순찰대 28개팀 등 경찰력 4,700여 명이 투입된다.

서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 ''서울세계불꽃축제 2026''를 하루 앞둔 4일 행사장 주변에 시민들이 돗자리를 펴두고 자리를 선점하고 있다. 연합뉴스

이날 불꽃축제 현장을 찾아 점검한 김종철 경찰청장 직무대행은 “다수 인파 밀집에 따른 안전사고나 교통 무질서 행위가 발생하지 않도록 철저히 관리해달라”고 당부했다.

이어 일요일(6일)엔 마라톤 대회 개최에 따라 구간별 탄력 통제가 진행된다. 대회는 서울시청 광장에서 출발해 세종대로사거리∙을지로∙청계천로 등을 거쳐 무교로로 돌아오는 코스다. 서울 주요 도심을 거치는 만큼 교통 혼잡이 예상된다.

김종철 경찰청장 대행이 4일 서울 여의도 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 현장점검을 하고 있다. 경찰청 제공

경찰은 마라톤 주자들이 이동하는 데 따라 유동적으로 주요 구간 교통을 통제할 계획이다. 대회 시작 초반인 오전 6시30분부터 오전 9시15분까지는 세종대로(세종사거리∼흥인지문사거리) 구간을, 오전 6시30분부터 오전 8시50분까지는 세종대로(세종사거리∼숭례문사거리) 구간을 통제한다. 이어 을지로(을지로1가사거리∼을지로3가사거리) 구간은 오전 7시40분부터 오전 9시10분까지, 청계천로 구간은 오전 7시45분부터 오전 10시30분까지 통제할 예정이다. 경찰은 교통경찰과 모범운전자 등 1610여 명을 현장에 배치해 우회 도로 안내와 교통 소통 관리에 나선다.

경찰은 “안전한 불꽃축제 관람을 위해 한강 교량이나 자동차 전용도로(강변북로·올림픽대로) 불법 주·정차 차량에 대해 견인 조치 하는 등 강력한 단속과 계도를 실시할 예정”이라며 “교통 소통을 저해하는 행위를 자제해 달라”고 당부했다. 행사 당일 자세한 교통상황은 서울시 교통정보 포털 ‘토피스(TOPIS)’, 서울경찰청 교통정보 안내전화, 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡 서울경찰 교통정보를 통해 확인할 수 있다.

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