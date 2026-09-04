네팔 대홍수 9일만의 ‘기적’… 수력발전소 터널서 2명 구조

네팔 대홍수 발생 9일 만인 4일(현지시간) 홍수 피해를 입은 수력발전소 터널에서 네팔인 직원 2명이 구조됐다. 이에 따라 터널에 고립된 것으로 추정되는 다른 직원 수백 명에 대한 구조 기대감도 커지고 있다.

네팔군 등 구조대는 이날 중북부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널 수색작업 도중 살아 있는 네팔인 직원 2명을 구조했다고 네팔 정부가 발표했다.

4일(현지 시간) 네팔군 등 구조대가 네팔 중부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널에서 남성 2명을 생존 상태로 구조하고 있다. AP통신 제공

비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 “트리슐리 3A 터널에서 한 명이 방금 안전하게 구조됐다”고 말했으며, 수단 구룽 내무부 장관은 성명에서 “또 다른 한 명도 구조됐다는 소식을 방금 받았다”고 밝혔다.

현지 TV 뉴스 채널에는 먼저 구조된 직원이 진흙투성이인 채 구조대원의 어깨에들려 현장에서 옮겨지는 모습이 방영됐다. 의료진은 구조된 이들의 건강 상태를 확인하고 있다.

수색 작업에 참여해온 람 네우파네 네팔 의원은 터널 안에 아직 사람들이 갇혀 있을 가능성이 있다는 정보를 입수했으며, 수색 작업을 계속하고 있다고 말했다.

그는 수색 도중 터널 안에서 사람들의 목소리가 들리자 “구조팀이 ‘당황하지 마세요. 구조하러 왔습니다’라고 외쳤고 터널 안에서 ‘알겠습니다’라는 답이 왔다”고 설명했다.

네팔 구조대는 여러 수력발전소 터널에 직원 수백 명이 고립된 것으로 보고 수색 작업을 벌여왔다. 특히 트리슐리 3A 등 발전소 두 곳의 터널에 약 90명의 직원이 생존한 채 갇혀 있을 가능성이 있다고 추정, 수색 역량을 집중했다.

네팔 당국은 대홍수로 인한 사망자를 1290명으로 집계했다. 이날 기준 중국 측 사망자는 21명으로 집계됐다. 실종자는 양국 합쳐 총 5500명에 달한다.

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