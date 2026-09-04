'남자의 자격' 출연 김태원 "'런닝맨' 때문에 망한 것"…이경규 반응은

록밴드 부활의 김태원이 KBS 2TV 예능 프로그램 '남자의 자격'이 종영한 이유로 SBS '런닝맨'을 언급했다.

지난 3일 공개된 유튜브 채널 '갓경규' 영상에는 이경규 및 김태원과 코미디언 이윤석 윤형빈 등이 출연했다. 이들은 2009년부터 2013년까지 방송된 '남자의 자격'도 함께 한 사이다.

이경규(왼쪽부터), 김태원, 이윤석, 윤형빈. 유튜브 채널 '갓경규'

이날 영상에서 윤형빈은 "고기 구워 먹으니까 (생각난 게) '삼시세끼'가 사실 우리 덕분에 잘된 것"이라고 말했다. 이에 이경규는 "우리가 ('남자의 자격'에서) 농사를 지을 때마다 시청률이 잘 나오니까 그걸 가지고 프로를 만든 것"이라고 반응했다.

그러자 김태원은 "비겁하게 카피했단 말이냐"라고 말했다. 이경규는 "카피는 아니고, ('남자의 자격') 했던 제작진들이 가서 ('삼시세끼'를) 또 했다"라고 설명했다.

김태원은 "내 개인적인 생각은 '런닝맨' 때문에 우리가 망했다, '런닝맨'이 갑자기 등장해서 우리 시청률이 다 그쪽으로 간 거라고 그때 들었다"라고 했다. 이에 이경규는 "그런 거 아니다, 낭설"이라며 "우리랑 하던 PD들이 '응답하라' 시리즈를 만들러 가는 바람에 휘청한 것"이라고 했다.

이후 제작진이 "이런 버라이어티 같은 게 없어지지 않았느냐"라고 물었다. 이경규는 "지금은 관찰 카메라로 다 바뀌어서, 우리처럼 버라이어티 하는 사람들이 애를 많이 먹고 있다"라며 안타까워했다.

<뉴스1>

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