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중국 자동차 공세에…폭스바겐, 5만명 감원·모델 절반 단종

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방승민 인턴기자 victorymin@segye.com

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미국 관세 부과·유럽 판매 부진 여파 등 직격탄
폭스바겐 로고. 게티이미지뱅크
폭스바겐 로고. 게티이미지뱅크

 

독일 폭스바겐그룹이 창사 이래 최대 규모의 구조조정을 단행한다.

 

3일(현지시간) 폭스바겐그룹은 보도자료를 내고 “감독이사회가 경영진이 제안한 ‘2030 미래 계획’을 만장일치로 승인했다”고 밝혔다.

 

이번 구조조정의 핵심내용은 전체 인력의 8%에 가까운 5만명 규모의 인력 감축이다. 2024년부터 진행 중이던 5만명 감원과는 별개로 추진된다. 이전 감원 계획과 합치면 10만명의 일자리가 감소하는 셈이다.

 

폭스바겐은 차량별 사양 및 옵션 조합을 약 75% 줄여 생산 구조를 대폭 단순화하기로 했다. 또 감원과 더불어 오는 2035년까지 생산 모델의 절반을 단종한다.

 

올리버 블루메 최고경영자(CEO)는 “이는 폭스바겐그룹의 미래를 위한 강력한 신호”라며 “우리 전체 인력과 협력사, 전 세계 산업 일자리에 대해 책임을 다하겠다”고 말했다.

 

이번 조치는 사측이 검토했던 ‘핵심 사업 분리’나 ‘공장 즉시 폐쇄’ 에 비하면 다소 완화됐지만 노사 간 갈등의 불씨는 여전하다. 노조격인 사업장평의회는 이번에 승인된 5만명이 확정된 감원 목표가 아니라고 전했다. 2030년까지 영업이익률 9%를 달성한다는 재무 목표에서 역산한 ‘계획상 가정치’라는 설명이다.

 

폭스바겐은 그동안 중국 자동차 업체들과의 경쟁 격화, 미국의 관세 부과, 펜데믹 이후 유럽 판매 부진 여파 등으로 큰 타격을 입었다. 올해 상반기 차량 판매량은 작년 같은 기간에 비해 8.4% 감소했다. 

 

이에 내년부터 2031년까지 연구개발(R&D)과 자본지출(CapEx) 등에 1350억유로(약 213조원)를 투자해 악화된 상황을 타개하겠다는 목표를 내세웠다. 2030년 연간 판매 900만대, 영업이익률 9%를 달성하겠다는 것이다.

 

이날 발표 후 프랑크푸르트 증시에서 폭스바겐 주가는 7.9% 가까이 급등했다. 뉴욕증시에 상장된 주식예탁증서(ADR)는 9.1% 상승해 2023년 3월 이후 최대 상승 폭을 기록했다.


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