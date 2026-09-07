피트니스 매트릭스, 7일부터 가정용 운동기구 추석 프로모션

존슨헬스테크코리아(Johnson Health Tech Korea) 제공

프리미엄 피트니스 솔루션 기업 존슨헬스테크코리아(Johnson Health Tech Korea)의 홈짐 브랜드 ‘매트릭스(MATRIX)’가 추석을 앞두고 가정용 운동기구 라인업을 대상으로 프로모션을 진행한다.

매트릭스는 9월 7일부터 22일까지 진행되는 네이버 ‘추석+세일’ 스포츠·레저 기획전에 참여해 가정용 운동기구를 대상으로 할인 쿠폰과 배송 혜택 등을 제공한다고 밝혔다.

매트릭스는 지난 5월 가정용 운동기구 라인업 ‘The Objet Edition(디 오브제 에디션)’을 국내에 출시했다. 회사 측에 따르면 상업용 피트니스 장비에 적용해 온 기술을 바탕으로 주거 환경을 고려한 디자인과 저소음 설계를 적용했다.

홈트레이닝 환경을 고려한 저소음 설계와 가구를 연상시키는 디자인 요소를 더해 운동기구를 생활공간 속 하나의 오브제로 제안하는 콘셉트도 적용했다. 실내 자전거, 로잉머신, 스텝밀 등 가정용 운동기구의 기능과 공간 활용을 함께 고려한 라인업이다.

회사 측에 따르면 출시 이후 일부 품목의 초도 물량이 소진돼 재입고가 진행됐으며, 최근 매트릭스 공식 스토어는 네이버 판매자 등급에서 ‘프리미엄’을 달성했다.

이번 행사는 추석을 앞두고 네이버에서 진행하는 스포츠·레저 기획전으로, ‘추석+세일’ 기간 동안 브랜드스토어의 행사 혜택이 적용된다. 구매 금액 구간에 따라 최대 7만원의 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

행사 기간에는 스텝밀 ‘The Climber C50’을 비롯해 실내 자전거 ‘The Bike U30’ 및 ‘The Bike R30’, 전신 로잉머신 ‘The Rower’, 스텝박스 복합 운동기구 ‘The All in Step+’, 인클라인 벤치 홈짐 세트 ‘The All in Bench’ 등 주요 가정용 운동기구 6종에 행사 혜택이 적용된다.

배송·설치 서비스도 제공한다. 회사 측에 따르면 제주도 및 도서산간 지역을 포함한 전국 권역에 무료배송 및 전문 인력의 무료설치 서비스를 운영한다. 서비스 가능 지역에서는 소비자가 수령 날짜를 선택할 수 있는 ‘N희망일배송’을 운영한다.

존슨헬스테크코리아 관계자는 “추석을 맞아 홈 피트니스 환경을 구축하려는 소비자를 위해 주요 가정용 라인업의 구매 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 체계적인 배송과 품질 관리를 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 매트릭스의 네이버 ‘추석+세일’ 프로모션은 9월 7일부터 22일까지 진행되며, 행사 대상 품목과 세부 쿠폰 적용 조건은 공식 브랜드스토어를 통해 확인할 수 있다.

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