노무라증권 “삼전닉스, 저평가…반도체 공급 부족에 환율 악재 딛고 재도약할 것”

삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 증시 변동성 등에 조정 국면에 놓였다는 평가가 나오는 가운데 현재 오히려 저평가 상태라는 증권사 보고서가 나왔다.

노무라증권은 최근 글로벌 증시 변동성에 조정을 겪은 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 메모리 반도체 기업들이 탄탄한 펀더멘털을 바탕으로 재도약할 것이라고 4일 전망했다.

삼성전자, SK하이닉스. 뉴시스·연합

노무라는 이날 보고서를 통해 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가도 각각 67만원과 470만원을 유지했다.

보고서는 현재 이들 메모리 기업의 주가가 고점 대비 37%가량 하락하며 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 기준 평균 3배 수준에 불과할 정도로 심각한 저평가 상태라고 분석했다.

노무라는 “현재 메모리 시장은 인공지능(AI) 투자 사이클에 힘입어 전례 없는 수요 호조를 보이는 반면, 공급은 턱없이 부족한 실정”이라며 “향후 4년 이내에 글로벌 메모리 생산 능력이 지금의 두 배인 월 720만장, 6년 내에는 세 배인 월 1100만장 규모로 늘어나야 폭발하는 수요를 감당할 수 있다”고 설명했다.

중국 업체들의 공격적인 증설에도 전체 수급에 미치는 영향이 미미해 2028년까지 공급 부족 현상이 지속될 것으로 내다봤다.

다만, 원화 강세는 단기적인 리스크 요인으로 꼽혔다. 이에 노무라는 SK하이닉스의 3분기 영업이익을 원화 강세 영향을 반영해 기존 추정치 86조원보다 낮춘 77조원으로, 삼성전자는 107조원으로 예상했다.

노무라는 “국내 메모리 기업들은 결제 대금을 달러로 받지만, 비용의 상당 부분(매출의 약 20%)이 원화로 지출되는 구조”라며 “원화 가치가 10% 상승하면 영업이익이 약 12% 감소하는 단기 실적 부담이 발생한다”고 분석했다.

다만, 환율 악재가 가파르게 상승하는 메모리 평균판매단가(ASP)로 충분히 상쇄될 것으로 노무라는 평가했다. 오히려 반도체 슈퍼사이클에 따른 대규모 무역 흑자가 원화 강세를 유발하는 것은 자연스러운 현상이라는 설명이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지