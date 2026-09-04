김민석 "메가프로젝트 위해 GTX-C 노선 천안아산까지 연결 검토"

더불어민주당은 국회의 내년도 예산안 심사에 앞서 4일 충남 홍성에서 충남 지역 예산정책협의회를 열고 지역 사업에 대한 예산 현황과 지원 방안 등을 논의했다.



이날 협의회에서는 반도체·디스플레이 분야에서 약 392조 원이 투자되는 충청권 메가프로젝트에 대한 내용이 논의의 주를 이뤘다.

김민석 더불어민주당 대표가 4일 충남도청 대회의실에서 열린 2026년 더불어민주당-충청남도 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 더불어민주당 제공

김민석 대표는 "메가프로젝트 지원을 위해 당에서는 충청권 전체에 관심을 갖고 챙겨갈 것"이라며 "중앙정부와 지방정부 외에 국회에서 챙길 것이 무엇인지를 선제적으로 고민하겠다"고 밝혔다.



그는 또 경기 양주부터 수원까지 연결하는 수도권광역급행철도(GTX) C 노선을 천안아산까지 연결해달라는 지역위원장들의 요청에 "메가프로젝트의 성공을 위해 해당 노선의 연결을 검토하라"고 했다고 박성준 수석대변인이 기자들에게 전했다.



권칠승 정책위의장은 "충남 예산 중 교통 인프라, 미래 성장산업 등도 큰 비중을 차지한다"며 "서해안권에서 용산까지 환승 없이 갈 수 있는 KTX 연결 공사가 곧 시작될 것 같은데 이 부분도 차질 없는 준비가 필요해 보인다"고 지적했다.



박수현 충남지사는 "단군 이래 최대 규모의 첨단 투자를 기회로 삼아 'AI 수도 충남'을 실현하고 첨단 산업의 혁신과 투자의 결실이 충남 내 15개 전 시군에 고르게 도달하는 균형 성장을 달성하겠다"고 말했다.



이어 "충청권 메가프로젝트와 연계된 기업 투자가 신속하게 이뤄지도록 기업의 애로사항을 맞춤형으로 지원하는 광속 지원 행정을 추진하고 있다"며 "충남형 AI 대전환을 이루겠다"고 강조했다.

<연합>

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