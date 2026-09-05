한국타이어, 이탈리아 적십자사에 타이어·후원금 전달

한국타이어앤테크놀로지는 이탈리아 적십자사에 2년 연속 타이어를 기부하고 후원금을 전달한다고 4일 밝혔다.

기부한 타이어는 이탈리아 전역에서 긴급구호와 구조, 응급환자 이송 업무를 수행하는 적십자사 차량에 장착될 예정이다.

사진=한국타이어 제공

후원금은 현장 상황 점검과 평가, 수색·구조 활동을 지원하는 데 사용된다. 현장 대응의 효율성을 높이고 구조·구호 대원들의 안전을 강화하는 데도 활용될 예정이다.

한국타이어는 지난해 이탈리아 적십자사와 협력을 시작한 뒤 올해도 지원을 이어가며 현지 지역사회의 안전과 복지 향상에 힘을 보태고 있다.

이탈리아 외에도 헝가리와 미국, 인도네시아, 중국 등 해외 생산거점을 중심으로 지역 맞춤형 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 헝가리에서는 2012년부터 구급·의료·재난·환경 분야의 현지 기관에 타이어를 기부해 왔다. 인도네시아에서는 급수 펌프와 발광다이오드 가로등을 설치하는 등 지역별 특성과 필요에 맞춘 지원 사업을 벌이고 있다.

한국타이어는 앞으로도 각 지역사회에 필요한 사회공헌 사업을 발굴하며 타이어 기업으로서 사회적 책임을 이행할 계획이라고 밝혔다.

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