빚더미서 120억 빌라 오너로…김혜수가 벼랑 끝에서 건져 올린 분투기

1985년 CF ‘마일로’의 화면 속에서 풋풋한 얼굴을 내밀던 열다섯 살 소녀는, 세월이 흘러 대한민국 스크린을 압도하는 대체 불가능한 아이콘이 되었다. 영화 ‘타짜’의 정마담부터 ‘도둑들’ 속 팹시, ‘차이나타운’의 엄마에 이르기까지 그가 거쳐 온 필모그래피는 곧 한국 영화의 굵직한 역사다. 최근에는 쿠팡플레이 금요드라마 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’에 출연하며 브라운과 스크린을 넘나드는 독보적인 행보를 이어가고 있다. 카메라 앞에서의 그는 늘 화려한 조명의 중심에 서 있었고, 완벽한 비율과 거침없는 카리스마는 대중에게 언제나 선망의 대상이었다.

화려한 스포트라이트와 완벽한 카리스마 뒤에 가려져 있던 톱스타의 진짜 얼굴. 세계일보 자료사진

하지만 스포트라이트가 꺼진 무대 뒤편의 삶은 찬란함과는 거리가 멀었다. 대한민국 최고 톱스타라는 수식어 뒤에는 처절한 생존의 기록이 겹겹이 쌓여 있었다. 그중에서도 대중에게 가장 큰 충격을 안겼던 사건은 지난 2019년 수면 위로 떠올랐던 모친의 빚투 논란이었다. 당시 지인들로부터 13억5000만원을 빌린 후 갚지 않았다는 사실이 알려졌고, 현직 국회의원까지 피해자에 포함되어 있다는 사실이 전해지며 사회를 떠들썩하게 만들었다.

이 사건은 빙산의 일각에 불과했다. 사실 그보다 훨씬 이전인 2012년부터 김혜수의 삶은 어머니가 벌여놓은 금전 문제로 궁지에 몰려 있었다. 십수 년 전부터 어머니는 딸의 이름을 팔아 돈을 빌리고 다녔고, 자식이라는 이유로 김혜수는 알지도 못하는 거액의 채무를 떠안아야 했다. 당시 연예계에서는 김혜수의 재산이 170억원대에 달할 것이라는 보도가 나오기도 했으나, 정작 톱스타로서 수십 년간 활동했던 그에게는 빌딩 한 채조차 없었다. 광고와 영화, 드라마 출연료로 벌어들인 막대한 수입은 온전히 어머니가 안겨준 수백억원대에 달하는 채무를 변제하는 데 쏟아부어졌기 때문이다.

감당하기 버거운 빚이 눈덩이처럼 불어나자, 그는 2012년 배우 생활을 하며 피땀 흘려 모았던 재산의 대부분을 털어 어머니의 빚을 갚아 나갔다. 그 대가는 가혹했다. 모든 재산을 소모한 그는 결국 서울 마포의 허름한 월세방으로 거처를 옮겨야 했다. 당대 최고 톱스타의 명성 뒤에서, 한순간에 바닥으로 내려앉은 주거 환경과 허탈감을 온몸으로 견뎌야 했다.

사생활의 시련 속에서도 카메라 앞에 설 때마다 흔들림 없이 대체 불가능한 존재감을 증명해 온 순간. 영화 ‘타짜’ 스틸컷

변호인을 통해 전해진 당시의 심경은 참담했다. 전재산으로도 감당할 수 없을 정도로 엄청난 빚을 부담하면서 모친과 극심한 불화를 겪었고, 결국 가족이라는 이름의 연을 끊다시피 한 채 8년이라는 긴 세월 동안 연락을 차단하고 홀로 감내했다. 2019년 빚투 사건이 터졌을 때도 김혜수 측은 어머니가 자식의 이름을 이용해 벌인 일에 대해 법적이나 도의적으로 어떠한 책임도 없음을 분명히 했다. 대법원 역시 김혜수의 무관함을 최종 확정했다. 무조건적인 변제로는 문제를 해결할 수 없다는 고통스러운 결론 끝에 얻어낸 마침표였다.

바닥을 치고 내려간 자리에서 그가 붙든 것은 자포자기나 원망이 아니었다. 카메라도 외출도 줄인 채 오직 연기에만 몰두하며 스스로의 힘으로 다시 일어섰다. 그리고 세월이 흘러 그 지독한 시련을 견뎌낸 자리에는 완전히 달라진 풍경이 펼쳐졌다.

대한민국 상위 0.1%의 프라이빗한 주거지로 꼽히는 용산구 한남동 하이엔드 단지 전경. 네이버부동산

최근 부동산 업계 등에 따르면 김혜수는 서울 용산구 한남동에 위치한 고급 빌라 한남 리버힐의 주인이 되었다. 이 과정 역시 그의 내공을 고스란히 보여준다. 그는 지난 2023년 해당 단지의 한 세대에 보증금 45억원 규모의 전세로 입주해 거주를 시작했다. 그리고 2년 뒤 자신이 살고 있던 집의 아래층 세대를 80억원 전액 현금으로 매입하는 데 성공했다. 대출이라는 레버리지를 끼지 않고, 순수하게 자신이 일군 자산으로 80억원의 거액을 현금으로 치러낸 것이다.

현재 이 매물의 시세는 120억원을 웃도는 수준으로 뛰어올랐다. 월세방에서 출발해 불과 몇 년 만에 120억원대 하이엔드 주거지의 오너가 되기까지, 그 격차는 단순한 행운이나 부동산 투기의 결과가 아니었다. 가족의 과오가 남긴 수백억원의 빚을 고스란히 혼자 떠안고 악착같이 헤쳐온 세월의 무게가 만들어낸 결과물이었다.

김혜수가 자리 잡은 한남 리버힐은 대한민국 상위 0.1%가 모여 사는 유엔빌리지 내에서도 대표적인 고급 단지로 꼽힌다. 1999년 준공된 이래 철저한 보안과 탁월한 한강 조망권을 갖추어 수많은 톱스타와 명사들이 거쳐 간 장소다. 이 부촌에서 어깨를 나란히 하게 된 김혜수의 발자취는 그간 그가 걸어온 생존의 역사가 얼마나 치열했는지를 역설적으로 증명한다.

연예계라는 정글에서 40년 넘는 세월을 버텨오는 동안, 다수의 스타가 부와 명예를 얻었다가 한순간에 나락으로 떨어지는 것을 목격했다. 스캔들에 무너지거나 대중의 지탄을 받으며 자취를 감춘 이들도 부지기수다. 하지만 김혜수는 달랐다. 자신을 향해 겨누어진 가족의 부채를 회피하지 않고 전재산으로 정면돌파했으며, 월세방의 치욕을 삼키며 오직 실력과 성실함으로 스스로의 성벽을 다시 쌓아 올렸다.

아득한 벼랑 끝에서도 기어코 스스로를 지켜낸 결연한 모습. 김혜수 SNS

어머니의 빚을 갚기 위해 거칠었던 셋방의 그늘에서, 한남동 유엔빌리지의 120억원대 집 테라스에 서 있는 현재에 이르기까지. 눈부신 드레스와 붉은 카펫 아래 감춰져 있던 그의 진짜 이야기는 완벽한 성공 신화가 아니라, 밑바닥에서부터 맨손으로 삶을 다시 일궈 온 한 인간의 지독한 분투기다. 대중이 배우 김혜수라는 이름 앞에 깊은 경외와 신뢰를 보내는 이유는 명확하다. 카리스마 넘치는 스크린 속 얼굴보다, 인생의 가장 깊은 파고 속에서도 기어코 스스로를 지켜낸 그 단단한 뒷모습이 훨씬 더 진하게 가슴을 때리기 때문이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지